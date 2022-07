Mismo destino para Messi y CR7: adiós al United y PSG, nuevo equipo

Cuando todo parecía apuntar que Cristiano Ronaldo cumpliría con su segundo año de contrato con el Manchester United, ayer, el periodista Duncan Castles, periodista de The Times, soltaba una de las grandes bombas del verano, CR7 ha pedido a Los Diablos Rojos que le dejen salir si llega una buena oferta por él, en concreto, el informador escribía lo siguiente:” Cristiano Ronaldo ha pedido que se le permita dejar el Manchester United si el club de la Premier League recibe una oferta satisfactoria en la ventana de transferencia. Su decisión está motivada por el deseo de jugar en la Liga de Campeones durante el resto de su carrera”.

Una noticia que hacia sonar todas las alarmas de Old Trafford, que no tardó en salir al paso y asegurar que Cristiano Ronaldo no abandonará el Manchester United este verano. Guerra abierta en la Premier League por el futuro del astro portugués. Con el paso de los días seguro que poco a poco se van conociendo más detalles acerca de su futuro, pero lo que nadie duda es de que CR7 tiene más de un equipo interesados en él: Chelsea, Bayern de Múnich, PSG, Roma y en último lugar, el Nápoles.

Así lo aseguraba ayer mismo el diario The Athletic, quien señalaba que los de Luciano Spalleti estarían interesados en que Cristiano Ronaldo jugase la temporada en el Diego Armando Maradona Stadium, un equipo que el año que viene disputará La Liga de Campeones, el principal motivo por el que ‘El Bicho’ quiere abandonar Old Trafford. Pero no es el único equipo italiano que anda detrás del luso. La Roma de Mourinho también anda siguiendo muy de cerca el futuro de Cristiano Ronaldo, así lo aseguró Angelo Di Livio en Retesport.

Además de la Serie A, la Premier League, de la mano del Chelsea y la Bundesliga, por parte del Bayern de Múnich también andan muy interesados en el CR7. El PSG sonó muy fuerte hace unas semanas como posible destino del portugués tras la llegada de Ten Hag al banquillo, pero con la llegada de Luis Campos a la dirección deportiva todo parece haberse enfriado un poco.

Lo mismo sucede con Leo Messi, quien parece que no cuenta para Luis Campos, así lo ha asegurado El Partidazo de COPE quien apunta que el nuevo director deportivo ha comentado a su círculo cercano que quiere construir un nuevo PSG de menos ‘cromos’ y más futbolistas en el campo, refiriéndose a Leo Messi y Neymar.

A día de hoy, la opción del Bayern de Múnich dependerá de la salida de Robert Lewandowski y su traspaso al Chelsea, aunque llamativo, parece poco probable. Veremos qué acaba sucediendo con el portugués, pero lo cierto es que las opciones de la Serie A y un posible futuro cerca de Mourinho son ahora mismo las opciones más serias y probables.

En resumen, Leo Messi y Cristiano Ronaldo podrían sufrir este mismo verano el mismo destino, salir de su actual club, uno del Manchester United y otro del PSG, y el nuevo equipo del astro portugués podría estar con Mourinho en la Roma. En cambio, el de Leo Messi a día de hoy es toda una incógnita.