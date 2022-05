Al-Khelaïfi renuncia a Zidane y Pogba con el sucesor de Pochettino

Ya finiquitado el culebrón Kylian Mbappé, la siguiente misión de Nasser Al-Khelaïfi es encontrar el remplazo perfecto para Mauricio Pochettino. El entrenador argentino tiene las horas contadas en el Parque de los Príncipes a pesar de tener contrato en vigor y, además, Leonardo podría ser otra de las víctimas que se cobre el presidente catarí próximamente.

Los resultados no han sido los esperados durante el último año y medio y de ahí que el puesto de Pochettino se pusiera en tela de juicio tras la eliminación europea frente al Real Madrid, la cual se firmó el 9 de marzo. Desde ese momento, son varias las opciones que han sonado como sucesores potenciales del sudamericano y Zinedine Zidane, hasta hace escasos días, era el sustituto predilecto para Al-Khelaïfi.

No obstante, recientemente medios franceses han puesto de manifiesto que el entrenador galo no es el único que cuenta con muchas papeletas para ponerse al frente del vestuario, y la bomba actualmente reside en LaLiga: Julen Lopetegui. El actual entrenador del Sevilla no tardará en anunciar su adiós al club hispalense ya que el último tramo de la temporada le ha señalado más de lo esperado, algo que no parece haberle gustado al técnico vasco atendiendo a que su labor, en líneas generales, ha sido muy positiva en Nervión.

Fruto de ello el PSG ha puesto el ojo sobre él como posible sucesor de Pochettino al frente del equipo, un equipo que vivirá una reconstrucción más que notoria próximamente. A colación de esto, cabe señalar que Zidane se ha distanciado enormemente de llegar al Parque de los Príncipes por ese supuesto deseo del exentrenador del Real Madrid de tomar el relevo de Didier Deschamps al frente de Les Bleus conforme finalice el Mundial de Qatar, algo que ha impulsado a Al-Khelaïfi a abrir otras posibilidades, como Lopetegui o Antonio Conte.

Efecto colateral

Esto no solo supone una gran sorpresa en París porque Zidane no sea el candidato que lidera a día de hoy la carrera para suceder a Pochettino, sino porque el mandatario catarí sabe que solo con la llegada del francés al club podría convencer a Paul Pogba. El centrocampista del United saldrá de Old Trafford próximamente y ‘Zizou’ es la gran baza a la que se aferraba Al-Khelaïfi para contar con él la próxima campaña, algo que no se dará si finalmente es el español o el italiano el elegido.