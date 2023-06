Al-Khelaïfi se lleva el enésimo ‘no’: primero Mbappé y ahora el entrenador que deseaba lo rechaza

El mercado de verano para el PSG apunta a ser un vaivén constante de emociones. El conjunto parisino, que ya ha perdido a Leo Messi antes de la apertura del periodo de traspasos, está condenado a hacer una gran renovación a su plantilla, comenzando por sus estrellas de la delantera y terminando por el banquillo, donde Galtier tiene los días contados. Especialmente después del gran fracaso que supuso la eliminación de la Champions en los octavos de final, algo que el París no pueden aceptar.

Entonces, con Galtier más fuera que dentro, pues en el club no tienen ninguna confianza en el entrenador galo y ya llevan meses buscando su reemplazo. Sin embargo, parece que el candidato número uno para el puesto no está por la labor de enrolarse en el proyecto parisino y ya habría dado el no. Este no es otro que Julian Nagelsmann, quien fue destituido del Bayern de Múnich el pasado mes de enero y no tiene ninguna prisa para encontrar nuevo equipo.

Un perfil poco adecuado para el PSG

El perfil del técnico germano es de lo más especial. El ex del Bayern de Múnich tiene un estilo bastante asimilable al de Thomas Tuchel, quien pese a llevar a los suyos hasta la final de la Champions, no tuvo buena sintonía ni con la plantilla ni con la directiva. Ambos entrenadores necesitan una amplia capacidad de dirección, algo que en París no es posible, ya que ni la directiva ni la plantilla plagada de estrellas permiten grandes movimientos a sus técnicos.

Ante esta situación, mientras que el futuro de Kylian Mbappé está más en el aire que nunca, ya que ahora parece que los parisinos están abiertos a negociar su salida, el puesto de entrenador también está por decidirse.

Así pues, con el no de Julian Nagelsmann, el PSG ya acumula una buena cantidad de desplantes tanto por parte de sus propios jugadores como Messi, Neymar y Mbappé, como de sus deseos en el mercado de fichajes, en este caso en el puesto de entrenador. Ahora, ante la negativa del favorito de Al-Khelaïfi, el perfil de Luis Enrique podría ganar muchos enteros para convertirse en el nuevo entrenador del PSG.