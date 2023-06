Tuchel rompe los esquemas, desiste de Harry Kane y elige al nuevo Lewandowski del Bayern: 120M y OK

Encontrar un futbolista que pueda registrar tan buenas cifras como Robert Lewandowski en el Bayern de Múnich no está resultando una tarea sencilla en el Allianz Arena. Es cierto que el club alemán cerró en 2022 el fichaje de Sadio Mané con vistas a que el crack senegalés se convirtiera en el jugador que dejara en el olvido al polaco, pero el rendimiento del africano ha sido muy decepcionante por motivos de toda índole.

Si bien la salida de Mané no está confirmada, pero, independientemente de cuál sea el futuro deportivo del atacante senegalés, Thomas Tuchel no quiere andarse con medias tintas para disponer de un ‘9’ de talla mundial y por ello ya ha transmitido a la directiva del Bayern su deseo de contar con Victor Osimhen en sus filas. Aunque Harry Kane es el delantero que más venía dando que hablar como recambio top para Lewandowski, el acercamiento del inglés con el Real Madrid (aunque los blancos todavía no tienen apalabrada su llegada, ni mucho menos) ha provocado que el técnico alemán haya variado su prioridad en el mercado.

Osimhen es uno de los arietes mejor valorados del mundo y sus excepcionales cifras goleadoras en el Nápoles (31 tantos anotados en la postrera campaña) no solo le sitúan como uno de los mejores artilleros de la temporada en Europa, sino como uno de los grandes reclamos de la ventana de fichajes.

Es cierto que su actual club se ha mostrado muy exigente con su precio de salida y solo una oferta que ronde los 120 millones contará con luz verde por parte de Aurelio de Laurentiis, presidente del conjunto italiano, pero aquí reside también la segunda gran novedad acaecida en este culebrón: el Bayern de Múnich confirmó ayer que pretende que realizar un elevado desembolso para fichar un delantero de primer nivel.

A pesar de ganar de forma agónica el campeonato liguero en la última jornada, el Bayern ha firmado una campaña un tanto discreta y, a fin de evitar que la ausencia de una referencia top siga causando estragos en el proyecto liderado por Tuchel, el club se lanzará a por Osimhen próximamente con mucho dinero de por medio y con amplias posibilidades de recibir el visto bueno del Nápoles.