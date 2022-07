Al-Khelaïfi, situación límite: Mbappé y Messi empiezan a estar hartos

Parece mentira, pero al París Saint Germain se le está empezando a atragantar el mercado de fichajes. Nadie lo pensaría sabiendo el potencial económico (prácticamente ilimitado) que tiene detrás el club que preside Nasser Al-Khelaïfi, pero hay operaciones que se han enquistado desde hace algunas semanas y que parecen no avanzar. A veces, no todo se resuelve a puro golpe de talonario y eso está empezando a sacar de sus casillas a algunos de los dirigentes en París.

Es cierto que el PSG dio el gran golpe del año con la renovación de Kylian Mbappé. Cuando todo el mundo apuntaba a que el crack francés iba a marcharse al Real Madrid el anuncio sorprendió al planeta diciendo que se quedaba en su casa, en París, para seguir desarrollando su carrera. Pero a partir de ahí es como si todo hubiera dado un gran bajón en el club galo. Son varias las operaciones que ha intentado y que se le han escapado y otras en las que todo está paralizado.

Por ejemplo, Al-Khelaïfi se metió en la pelea por tratar de hacerse con los servicios de Aurélien Tchouameni. El jeque sabía que el Real Madrid estaba muy interesado en hacerse con el centrocampista e intentó meterse de por medio para estorbar en la operación, pero finalmente tuvo que darse por vencido porque el jugador eligió marcharse a jugar a LaLiga y vestir de blanco. Ahí es donde el PSG comenzó a mostrar algún síntoma de debilidad y dejar claro que no dominaba el mercado como quería. Además, también mostró interés en Koundé pero ante el Barça y el Chelsea se ha alejado esta vía.

Complicaciones

Y a cada día que pasa todo se torna un poco más negro para sus intereses. Hay varias opciones y negociaciones abiertas desde hace semanas que no fructifican. Como por ejemplo Skriniar. Galtier lo quiere para su defensa pero el Inter de Milán no cede y el PSG parece que no va a llegar a las cifras que piden los italianos, por lo que es algo que cada vez se ve más lejos. Algo similar pasa con Scamacca. El delantero del Sassuolo sigue sin salir de Italia y su equipo no va ni mucho menos a regalarlo, más aún cuando hay interés de otros clubes. Y es similar la situación con Renato Sanches en el Milan.

Es decir, que cuando parecía que el París Saint Germain podría solucionar cualquier negociación en un corto espacio de tiempo simplemente poniendo dinero encima de la mesa, además de un gran proyecto deportivo, ahora son varios los jugadores que están dudando y muchos los clubes que no dan su brazo a torcer.