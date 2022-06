Al-Khelaifi tensa la cuerda: situación límite del PSG con Pochettino

El París Saint Germain de Al-Khelaifi, sigue debatiéndose sobre la continuidad de su entrenador Pochettino. Los últimos acontecimientos sitúan al técnico argentino más que fuera que dentro del Parque de los Príncipes. Según ‘Le Parisien’, se aclara que sólo faltan “detalles por concretar” para que sea oficial la salida del hombre que desembarcó en el club a inicios de 2021 y que firmó su contrato hasta 2023 con el objetivo de competir hasta el final por la ansiada Champions para los parisinos.



La eliminación de la máxima competición a nivel de clubes contra el Real Madrid trajo consecuencias para el PSG, que no solo puso en duda el proyecto de Pochettino, sino que llevó a cabo un cambio en la dirección deportiva. La llegada de Luis Campos, supuso la pérdida de influencia de Leonardo, sin embargo, según la información del citado medio francés, Al-Khelaifi tenía la decisión de reemplazar a Pochettino antes de que eso sucediera. Un contrato que costaría romper entre unos 15-20 millones de euros como concepto de compensación y de resarcimiento.



Pero, por el momento, Pochettino no es consciente de tales rumores y sigue con su idea de continuar hasta que no le comuniquen lo contrario. Y es que, el reglamento laboral francés, exige que el entrenador cesado de sus funciones reciba una carta en la que le indiquen que no sigue al frente del proyecto, y ese hecho no se ha producido aún. Una vez comunicado el despido, ya es cuando se podrán acordar los términos para concretar el mismo como siguiente paso del proceso.



Así pues, pese a los comentarios que sitúan a Zidane como nuevo entrenador del PSG para la próxima temporada, los empleados del club siguen dirigiéndose a Pochettino como el técnico de la nave parisina. Algo, en parte lógico, que habla de que desde el cuerpo técnico del argentino se mantienen al margen de todo tipo de especulación. Situación que se desarrollará en las próximas semanas en medio de un mercado de fichajes en el que se espera que el PSG siga sondeando jugadores una vez confirmada la renovación de Mbappé hasta 2025 como buque insignia del club.