Zidane y el PSG, una cuestión de estado en Francia para Macron

El fichaje de un entrenador para el Paris Saint-Germain está convirtiéndose en una cuestión de estado en Francia. Con la llegada de Luis Campos como consejero deportivo del PSG, el portugués pretendía el fichaje de Christophe Galtier, con quien coincidió en el Lille. Ahora todo ha vuelto a cambiar, ya que hasta el actual presidente del país está intercediendo en la llegada de Zinedine Zidane al Parque de los Príncipes.

Primero Europe 1 hablaba de un acuerdo entre el ex del Real Madrid y el PSG, algo que se ha ido enfriando en las últimas horas. Al poco tiempo, RMC Sport informaba que la posible llegada de Zidane al Paris Saint-Germain está siendo supervisada por Emmanuel Macron y el Elíseo Francés. Desde Qatar, de donde son los dueños del club, quieren a Zidane en el banquillo a toda costa y las declaraciones públicas del presidente de la República es un gesto que los mandatarios qataríes valoran mucho.

"No, no he hablado con él. Pero tengo una gran admiración por él, el jugador y el entrenador. Ganó tres Champions con el Real Madrid, algo que anhelamos mucho para nuestros clubes. Quiero que vuelva para promocionar Francia. Espero, por la influencia del campeonato francés y por Francia, que vuelva y entrene a un gran club francés, sería genial”, decía Emmanuel Macron en RMC Sport.

Horas después de todo esto, el PSG desmentía en un comunicado tener un acuerdo con Zidane, aunque no negaba que las negociaciones estén muy avanzadas. Además, Alain Migliaccio, consejero de Zidane, ha desmentido en L'Equipe los rumores que colocan al galo en el banquillo parisino. "Hasta la fecha, soy la única persona autorizada a representar y asesorar a Zidane. Ni Zidane ni yo hemos sido contactados directamente por el propietario del PSG". Estas declaraciones están siendo tenidas muy en cuenta en Francia por el hecho de haber sido realizadas, no por lo que dice, ya que Migliaccio aseguró en 2005 que Zidane no volvería a la selección francesa y en 2006 disputó el Mundial de Alemania con Francia.

De momento, lo único que parece claro es que no hay unanimidad en la toma de decisiones del PSG. El recién nombrado consejero deportivo Luis Campos está planificando la temporada con Christophe Galtier como sustituto de Pochettino.

Por otro lado, el emir de Qatar, el jeque Tamin Ben Hamad Al Thani, que hace unos días estuvo en España para reunirse con el rey Felipe VI, quieren a Zidane, para lo que cuentan con el apoyo del gobierno francés. El PSG se ha propuesto protagonizar los mayores culebrones del verano.