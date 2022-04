Al-Khelaifi toma una decisión bomba con Sergio Ramos para la 22/23

El fichaje de Sergio Ramos por parte de la entidad gala no ha resultado todo lo eficaz que Nasser Al-Khelaifi, el presidente del club, y Leonardo, director deportivo, esperaban cuando decidieron asumir las exigencias económicas del veterano central sevillano. El jugador salió del Real Madrid tras el rechazo de Florentino Pérez a dichas pretensiones, especialmente en lo referente a la duración del nuevo contrato, y el PSG se entrometió en dicho culebrón para hacer un hueco en sus filas al futbolista.

No obstante, a la vista ha quedado en el presente curso que las prestaciones de Ramos no están siendo las esperadas y sus constante lesiones parecen haber colmado la paciencia de las altas esferas del PSG, que ya han dejado patente su deseo de reestructurar significativamente la plantilla para evitar catástrofes como la cosechada hace unos meses en el Santiago Bernabéu: según los últimos reportes de Le Parisien, diario de prestigio en Francia, el club no cuenta con él para la temporada 22/23.

El exjugador del Real Madrid y del Sevilla únicamente ha intervenido en ocho partidos en el presente curso y ese es un dato que ya de por sí avala el descontento que se vive en París con él. Además, si tenemos en cuenta que su nivel, en líneas generales, está dejando mucho que desear, las posibilidades de que el central permanezca en el Parque de los Príncipes cada vez son menores. Es cierto que el propio futbolista manifestó hace algunos días que planea jugar 3 o 4 años más al máximo nivel, pero las dudas acerca de esto van en aumento.

Esta temporada Ramos ni siquiera ha debutado en la Champions League, otro aliciente para un Al-Khelaifi que, tras firmar la sentencia de Ángel Di María, está decidido a abrir la puerta de salida al jugador andaluz.

Eso sí, aunque este deseo podría ir en aumento próximamente dado que la dinámica de lesiones de Ramos viene siendo similar a la de toda la temporada, su situación contractual no facilitará en absoluto al PSG encontrar un destino atractivo para el defensa: cobra 15 millones de euros netos anuales y tiene contrato hasta 2023. Si a eso le sumamos que su nivel está dejando muchas dudas, se antoja complicado que el futbolista pueda encontrar un destino que cumpla el deseo de la directiva.