75 millones por un ex del PSG: adiós a Rashford y aliado top para CR7

Old Trafford albergará una reestructuración muy amplia en su vestuario dada la necesidad del club de dejar en el olvido la esperpéntica temporada que están protagonizando los red devils. La tensión se puede palpar en el ambiente ya que el equipo inglés cada vez está más cerca de enterrar sus opciones de colarse en los puestos de acceso a la próxima edición de la Champions League y, además, la relación entre algunos futbolistas de la plantilla no es la más gratificante para los intereses del equipo, sobre todo desde que se ha dado a conocer la intención de la directiva de situar a Paul Pogba como el futbolista mejor pagado de la liga, un jugador que apenas ha hecho méritos para ello.

Sin embargo, otros nombres como Marcus Rashford están en la cuerda floja y a raíz de esto el United ha querido dejar muy clara una de sus principales prioridades en el mercado, Christopher Nkunku. El actual jugador del Leipzig está firmando unos números espectaculares y eso le ha permitido colarse en la agenda de algunos gigantes europeos, como es el caso de los red devils. El extremo francés, formado en la cantera del PSG, es consciente de que está en el momento ideal para dar el salto definitivo en su carrera y por ello aprovechará alguna de estas ofertas que tiene sobre la mesa, estando el United a la cabeza de su lista de pretendientes.

Según los últimos informes de medios alemanes, Nkunku se ha convertido en la gran obsesión del United como primera piedra para reestructurar un vestuario que a día de hoy está completamente roto. En ninguna de sus líneas el equipo está mostrándose fiable y el ariete francés llegará para brindar a CR7, si es que el luso permanece en Old Trafford, un socio de lujo en la delantera que el portugués no ha tenido esta temporada. A pesar de la presencia de jugadores de renombre como Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Paul Pogba o el propio Rashford, el luso ha acaparado toda la responsabilidad goleadora del equipo y, cuando no ha estado acertado, el Manchester United lo ha acusado de forma estrepitosa.

El fichaje del futbolista podría cerrarse en torno a 75 millones, la cifra en la que el Leipzig ha tasado a su estrella a sabiendas de que sus números hacen justicia a tal cantidad.