Al-Khelaïfi tumba a Laporta: 45 kilos para robarle el galáctico soñado

Robert Lewandowski es el gran sueño de Joan Laporta y de Xavi Hernández para la próxima temporada, pero todavía existen muchas dudas sobre si el futbolista aterrizará en la Ciudad Condal este verano. El Bayern Múnich no parece estar dispuesto a negociar por menos de la cifra estipulada para dejarle salir, 45 millones, pero la entidad culé difícilmente podrá asumir tal desembolso si el polaco no acepta una desmesurada reducción salarial, algo que no parece estar dispuesto a hacer.

Si ya el condicionante económico supone una gran traba para que Laporta pueda atar la llegada de un nuevo galáctico al club, en las últimas horas se ha producido un acontecimiento demoledor para los planes blaugranas: el PSG ha incluido en su agenda de objetivos a Lewandowski, tal y como ha aseverado Foot Mercato.

Nasser Al-Khelaïfi quiere poner todo a punto en su plantilla para evitar debacles europeas como la vivida la pasada temporada en el Bernabéu y, tras el despido de Pochettino y la llegada de Galtier, Lewandowski podría ser el próximo bombazo que se anuncie en el Parque de los Príncipes.

Durante todos estos meses el conjunto galo ha estado vigilando detenidamente el mercado europeo en busca de un sustituto de garantías para Mbappé, quien parecía tener todo cerrado para poner rumbo al Real Madrid, pero la renovación del francés provocó que Neymar pasara a ser el miembro más prescindible del tridente ofensivo del equipo. El descontento del mandatario con el futbolista brasileño ha quedado más que patente y fruto de ello se ha abierto la posibilidad de venderle este mismo verano, una posibilidad que se presenta prácticamente imposible por el alto riesgo que supone esta millonaria inversión.

No obstante, el dinero nunca ha sido un problema para Al-Khelaïfi y, aunque el ‘10’ finalmente se quede en París, como así parece que será, el jeque no dudará en presentar esos 45 millones exigidos por el Bayern Múnich para cerrar la incorporación de Lewandowski, algo que supondría un varapalo tremendo para Laporta y Xavi, quienes confiaban en que el polaco dejara de lado el factor económico para faciltar su llegada a Barcelona.