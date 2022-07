Revolcón de Galtier con Neymar y brecha con Al-Khelaïfi: ya tiene club

Christophe Galtier ha sido nombrado como nuevo director de orquesta del PSG tras abandonar el Niza por la llamada de Nasser Al-Khelaïfi. A pesar de que Mauricio Pochettino aún tenía contrato en vigor con la entidad gala, el jeque catarí ha decidido prescindir de los servicios del argentino y, de la mano de Luis Campos, el nuevo director deportivo, se ha consumado la llegada del técnico galo al Parque de los Príncipes.

No obstante, ni mucho menos Galtier ha aterrizado en París para obedecer de forma subyugada las órdenes del presidente y en sus primeras horas como entrenador del equipo el francés ya ha realizado su gran declaración de intenciones de cara a su proyecto en el conjunto capitalino: ratificar su plena confianza en Neymar JR, quien ha perdido completamente el afecto de Al-Khelaïfi.

Las malas prestaciones del brasileño en las últimas campañas y la flamante renovación de Kylian Mbappé habían situado al ‘10’ en la rampa de salida, algo que Galtier ha desestimado de forma radical dada su firme idea de contar con él para su nueva andadura en el club. Tal y como ha afirmado recientemente Goal, el nuevo técnico del PSG ha transmitido de forma vehemente su plan de futuro con el exfutbolista del FC Barcelona: "Neymar es un jugador de talla mundial, qué entrenador no lo querría en su plantilla. Tenemos que encontrar un equilibrio en el equipo. Tengo una idea muy clara de lo que quiero de él. Todavía no lo he conocido, pero quiero que se quede con nosotros".

Si ya se preveía complicado que el PSG pudiera encontrar un equipo en Europa dispuesto a asumir el alto desembolso que conllevaría esta incorporación a tenor del precio de su traspaso, unos 50 millones, y su salario, casi 40 ‘kilos’ netos, Galtier impedirá de forma definitiva que Neymar vea la puerta de salida del club francés, algo que choca de lleno con la idea de Al-Khelaïfi ya que las decepciones que se ha llevado el jeque con el jugador desde que aterrizó en el club han sido continuas y con especial énfasis en las últimas dos campañas.