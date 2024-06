Al-Khelaïfi y el PSG le devuelven la jugarreta al Madrid: guerra en toda regla contra Mbappé y sucia

Estaba claro que la salida de Kylian Mbappé del PSG no iba a ser todo lo armónica que aseguraban sería tanto el jugador, como el club, Nasser Al-Khelaïfi o Luis Enrique, sin embargo, el jugador y el Real Madrid no esperaban que la campaña fuera a ser tan intensa en su contra, al menos como ha empezado, tiene pinta de tener recorrido.

Cruce de declaraciones

Ya fueron polémicas las palabras del delantero acerca de lo que pudo y no pudo hacer en el club en su último año. Habló de las coacciones de la entidad parisina, de las armas que usó el club contra su persona, donde aseguró que “el PSG me dijo violentamente que no jugaría esta temporada. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Siempre pensé que no iba a jugar”. El club pronto respondió, ninguneando y afeando al futbolista.

Campaña mediática

Sin embargo, el aparato de desprestigio continúa lejos del Parque de los Príncipes y hay más de uno que ha disparado fuertemente contra Mbappé, como es el caso de Jérôme Rothen, exjugador francés y hoy comentarista en el país galo. Sus palabras critican todo del crack, desde su compromiso a su rendimiento.

“Es desde hace cinco meses cuando Kylian no hace el esfuerzo suficiente. No es un problema del entrenador, de los dirigentes, del presidente, de la afición… Es sólo un problema de respeto. Cuando te pones en la categoría de los mejores jugadores del mundo, tienes que tener la actitud que eso conlleva. Tienes que luchar por tus compañeros, por tu país, por tu club. Creo que nos traicionó con todo. La temporada fue catastrófica de principio a fin en términos de imágenes y comunicación. Estoy muy enfadado con él porque cuando lo veo en la selección francesa... digo no es posible”, comentó el ex, entre otros, de PSG o Mónaco.