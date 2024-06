Mbappé y Carvajal ríen: no es Davies; el otro fichaje del Madrid, socio de Vini y Endrick en Brasil

Una de las posibilidades que se abrió de par en par en el Santiago Bernabéu durante la temporada, que Vinicius Júnior se encargó de cerrar de un portazo con una excepcional (y decisiva) actuación ante el Girona, vuelve ahora a rehabilitarse para el club blanco, según apuntan diferentes fuentes especializadas. Con el club catalán como escenario de fondo y el Manchester City y Brasil como protagonistas, Mbappé, Endrick y también Vinicius aplauden la jugada.

El primero tras Mbappé puede ser él

Hay un antes y un después en el gigante de LaLiga EA Sports tras el fichaje de Kylian Mbappé por Real Madrid, por eso a partir de ahora el Madrid trata de sumar algún efectivo más al descomunal fichaje del francés (y Endrick), alguno que aporte un plus a una plantilla que lo ha ganado casi todo esta campaña y ese jugador, más allá de Leny Yoro, que se enfría, y Alphonso Davies, cuya incorporación está gélida, el compañero de selección de Vini puede ser la respuesta.

Sí, hablamos de Yan Couto, jugador del Girona durante esta campaña, que aún no ha resuelto su futuro y por el que el Madrid vuelve a la carga dado que su club, los skyblue, le cierran la puerta de las oportunidades. En este sentido, después de fichar a Mbappé, los blancos empiezan a configurar las parcelas que necesitan refuerzo y aunque Lucas Vázquez haya rendido a buen nivel durante el tramo final de temporada, sigue sin convencer, ya que él y Carvajal son además futbolistas veteranos.

¿Significa esto que el gallego no será renovado? No necesariamente, porque el Madrid podría atacar la opción de Couto con vistas a la campaña 25/26, pudiendo dejarlo cedido en el Girona una temporada más. Eso sí, para lograrlo antes deben entenderse con el City. Pero en cualquier caso y más allá de un Davies al que el Madrid, bien cubierto en esa parcela, posiblemente no necesita, Dani Carvajal, concentrado con España para la Euro 2024, ve como su sucesión empieza a configurarse nada menos que en un actor importante de la Copa América junto a los que ahora son sus socios en la canarinha, Endrick y Vini, y pueden serlo también en la casa blanca.