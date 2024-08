Al-Khelaifi y Luis Enrique insisten en su nuevo Mbappé; Chelsea y Lukaku, rechazados

Mucho ruidos y pocas nueces reza un refrán...Víctor Osimhen pasó de ser el delantero del mundo a quedarse en su rincón.



PSG y Chelsea, hoy son los dos que pujan por el nigeriano pero ambos están muy lejos, por el momento, de conseguirlo.



La postura del Napoli sobre la venta de Victor Osimhen este verano se relajó un poco y un posible trueque que incluya al delantero del Chelsea, Romelu Lukaku, está en el horizonte.

Osimhen fue un objetivo prioritario para el Chelsea durante años, pero aunque el Napoli está dispuesto a escuchar ofertas, su exigencia de una cláusula de rescisión superior a 100 millones de euros hizo que los blues se fijaran en otros delanteros.

El Napoli también negoció con el Paris Saint-Germain. Al-Kelaifi y Luis Enrique necesitan a un nuevo Mbappé para bajar la presión sobre la nueva temporada, pero hay un acuerdo sobre el precio.

El flamante DT del Nápoles Antonio Conte está decidido a tener a Lukaku en su equipo para reemplazar a Osimhen. Sin embargo, Londres aún tendría que desembolsar unos 60 millones de euros en cualquier acuerdo de intercambio.

En el Diego Maradona saben que su posición en las negociaciones se ha debilitado por varios factores, incluyendo la frustración pública del agente de Osimhen, quien, al igual que el delantero nigeriano, está irritado por los intentos del club de reemplazarle sin cumplir primero con la promesa de facilitar su salida.

🚨👌 #Osimhen is always eager to join the Premier League.



📃 #Chelsea still consider him the main target and would like to include some players - Lukaku and Casadei above all - in the deal with #Napoli to lower his price.



🔜 Developments between clubs are expected soon. 🐓⚽ pic.twitter.com/xqhO1AqUYZ