PSG mano a mano con Liverpool: Luis Enrique acelera, deja atrás a Slot y se queda con un central

El Paris Saint-Germain está a punto de superar al Liverpool en la carrera por fichar al central del Eintracht Frankfurt, Willian Pacho

Florian Plettenberg fue el primero en soltar la bomba de que el PSG ya ha comenzado las negociaciones para cerrar el fichaje de Pacho, quien no tardó en manifestar su interés en el traspaso.



Fabrizio Romano sumó que ya se habría alcanzado un acuerdo verbal por una cifra superior a los 40 millones de euros y que los términos personales también estarían sellados entre el jugador y el gigante francés.

Quedan algunos flecos por definir, pero se espera que Pacho viaje a París en breve para cerrar su traspaso al Parc des Princes.

