Al-Khelaïfi y Luis Enrique se quedan sin margen con Kylian Mbappé: Dembélé empuja para conseguirlo

Kylian Mbappé volverá a jugar con el Paris Saint-Germain después de que su delicada situación se revolviese en una reunión con Nasser Al-Khelaïfi. Las palabras entre el jugador y el dirigente en la previa del primer partido de la Ligue 1 han suavizado el problema y ha permitido que el delantero entre en la convocatoria para el duelo frente al Toulouse.

Luis Enrique está de enhorabuena. Por fin podrá contar al 100% con la gran estrella de su equipo, con el futbolista llamado a llevar al PSG a levantar el trofeo que tanto busca desde que Qatar comenzó su inversión, la Champions League. “A Kylian lo he visto perfecto, como previamente en los primeros entrenamientos, con muchas ganas, con muy buen ánimo. Contar con un jugador de la categoría de Kylian no te voy a decir que no estoy encantado, evidentemente, y no sólo lo que aporta futbolísticamente, sino lo que aporta en cuanto a su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial”, dijo el técnico asturiano en la previa del encuentro. El globo del Real Madrid se ha desinflado.

En su primer partido oficial de la temporada, el Paris Saint-Germain tuvo problemas de cara a gol. Dominó completamente el duelo frente al Lorient pero se quedó sin marcar y no pudo sumar los tres puntos. La calidad de Mbappé está fuera de toda duda, como demuestran sus impresionantes registros en Ligue 1. 148 goles en 176 partidos disputados con la camiseta del club parisino en liga. Al-Khelaïfi ha sido capaz de lograr algo que hace unas semanas parecía imposible, ponerse de acuerdo con la otra parte para que se acepten algunas de las condiciones que imponía. Esto permite que su gran estrella vuelva a estar disponible. Ahora es misión de Luis Enrique sacar la mejor versión del astro francés y formar un equipo que domine el campeonato de la regularidad, y que además, sea capaz de lograr su tan ansiada Champions League. No tienen margen para fallar.

El socio que quería

Ousmane Dembélé también puede tener sus primeros minutos con la camiseta del PSG en el partido contra el Toulouse. Al extremo, que acaba de llegar del FC Barcelona, se la ha visto muy cerca de su compañero de selección desde el primer momento, lo que hace pensar que su relación es muy buena. Si ambos consiguen entenderse sobre el campo, la delantera parisina puede ser muy difícil de parar.