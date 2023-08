De Qatar a ganarle títulos al Real Madrid por Luis Aragonés: Laporta se la jugó pensando en Rijkaard

La carrera de Xavi Hernández como entrenador de élite está comenzando. Lleva menos de dos años al frente del FC Barcelona, al que llegó el seis de noviembre de 2021, pero ya ha sido capaz de ganar La Liga y la Supercopa de España. Él mismo desvela de quién ha aprendido más.

Desde que Joan Laporta le trajese de Qatar, donde estaba entrenando, para ser el dueño del banquillo azulgrana, Xavi ha tenido que afrontar situaciones importantes de salidas y entradas de jugadores, derrotas dolorosas como la del Eintracht de Frankfurt que supuso la eliminación de la Europa League, decepciones como quedarse fuera de las eliminatorias de Champions League en la temporada 2022/23, y alegrías como los títulos conseguidos y las victorias ante el Real Madrid en el Bernabéu y la Supercopa de España.

El técnico azulgrana ha hablado sobre su labor: "La gestión del vestuario es casi más importante que la cuestión táctica. Al final nos convertimos en medio psicólogos, medio técnicos. Haber sido un futbolista de élite me hace sentir más empático con los jugadores que no participan o saber qué siente el futbolista que más ha crecido o el que necesita cariño. Eso me da sensación de control sobre el vestuario”.

De los que más aprendió

El míster azulgrana también ha querido acordarse de los entrenadores que más cosas le enseñaron: "Haber tenido muchos entrenadores hace que yo tenga cosas de todos ellos: de Van Gaal, de Rijkaard, de Guardiola, de Luis Enrique, de Iñaki Sáez, de Luis Aragonés. El master de gestión de grupo me lo dio Aragonés y el máster táctico, Guardiola". Xavi siempre ha reconocido que ‘El sabio de Hortaleza’ fue el técnico que le hizo dar un salto de nivel en su carrera. La confianza que depositó en él durante su etapa en la Selección Española fue clave para que explotase, liderando a España durante su increíble ciclo ganador desde 2008 hasta 2012.

Guardiola por su parte, convirtió al exjugador en pieza fundamental del mejor FC Barcelona de la historia, ganando un sextete que solo el Bayer de Múnich ha sido capaz de igualar. Dándole las llaves de un equipo que ganó dos Champions en tres años y que le ha situado como uno de los mejores centrocampistas que se han visto en este deporte.