Barça y Arsenal aprietan, Fabrizio Romano lo confirma y el enemigo del Madrid huele a blaugrana

Una de las alternativas a Robert Lewandowski en el Barça de futuro está en la Ligue 1, de hecho, es uno de los grandes artilleros en suelo galo, bien lo sabe el Real Madrid, que lo sufrió en la Liga de Campeones, y, tal y como os contamos en Don Balón, el Barça está sopesando mover ficha para adelantarse al que es su gran rival en este asunto, el Arsenal de Mikel Arteta. Se espera movimiento en el mes de enero, cuando arranque el mercado de invierno, aunque no en forma de fichaje, sino de acuerdo.

Romano, claro

En una conversación con The Debrief, el conocido informado daba su punto de vista sobre la situación del punta del Lille y sus posibilidades de ser fichado en 2025 por Arsenal, Barça y cuantos pretendientes tenga dentro o fuera de la liga francesa. “No creo que este sea un tema para octubre, noviembre, diciembre o enero. Será para la segunda mitad de la temporada. Él va a considerar varias cosas, no sólo lo financiero, el proyecto, los directivos, así que no va a decidir ahora”, comentaba el respecto.

“Seguro que está teniendo conversaciones con varios clubes, no con él, con su agente, con clubes de Inglaterra, clubes de Italia y clubes de España. Jonathan David es uno de los nombres más importantes del mercado para el verano de 2025. Una vez más, antes de tomar cualquier decisión, se tomará su tiempo, no es algo para ahora ni para 2024”, concretaba, asegurando, a su vez, que “Jonathan David explorará sus opciones, pero seguro que dejará el Lille como agente libre”.

Con marcó 26 goles y 9 asistencias conseguidas en 47 partidos, David es uno de los recursos más prometedores del fútbol europeo, por edad, características y regularidad, de ahí que el Barça, como el Arsenal, estén tras su pista, y ambos gigantes saben que esta carrera no espera al segundo y ya ha comenzado.