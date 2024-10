Al culé le dejan loco: Lewandowski iguala a Haaland y ya tiene su recambio, ¡que lapidó al Madrid!

El FC Barcelona y Hansi Flick están aprovechando la gran serie que viene, surfeando la ola y disfrutando del rédito, pero no pierden de vista el resto de la realidad, que no engaña y tarde o temprano puede devenir en tortazo, de ahí que se aplauda, elogie y incite el estado de forma de Robert Lewandowski, especialmente en LaLiga EA Sports, sin embargo sus 36 años son los que son y eso, más temprano que tarde, exigirá un recambio y ver marchar, quien sabe si a EEUU o Arabia Saudí, al 9 azulgrana. Pues bien, en este asunto hay sorpresas.

Está claro que si mañana al míster alemán del Barça y el mismo club le ofrecieran la posibilidad de elegir el mejor recambio posible sobre la marcha por jubilación del polaco, la bancada culé elegiría a Erling Haaland, que marca más o menos lo miso que Harry Kane, es decir, parecido a Lewandowski, pero es más joven y regular que el polaco en las últimas temporadas. Sin embargo, el noruego, aún en el hipotético caso de ponerse a tiro en 2025 y de que quisiera marcharse al FC Barcelona, exige un desembolso masivo que el club no puede afrontar. ¿Entonces? Pues hay alternativas atractivas, como la de Jonathan David.

Sí, el goleador en el partido de Champions League de la segunda jornada entre el Lille y el Real Madrid (1-0), primera derrota de la temporada de los blancos, es uno de esos otros elegidos para la función de la anotación en el Viejo Continente y, a diferencia del Lewandowski, cuenta con el don de la juventud. Es decir, puede cuadrar y para Matteo Moretto, es una opción más que real para el Barça, que de hecho estaría ya trabajándose.

(🌕) BREAKING: Barcelona is indeed in the race for Jonathan David, among other clubs. @MatteMoretto #Transfers 🇨🇦🔵🔴🔎 pic.twitter.com/bc0ng0Mh7q