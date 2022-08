Bombazo del PSG: llamada exprés, CR7 muy feliz y dejará a Neymar fuera

El Manchester United sigue siendo un polvorín aunque CR7 haya ratificado, de forma indirecta, su continuidad en el club. La escasez de ofertas recibidas este verano, a pesar de que ha mostrado suma predisposición para abandonar Old Trafford, ha provocado que el portugués se haya puesto a disposición de Erik ten Hag. No obstante, el técnico neerlandés no ha dudado en asestar un gran golpe de autoridad en el vestuario relegando al banquillo al luso en el primer encuentro liguero disputado, dando entrada en su lugar a un Marcus Rashford que viene a protagonizar estas líneas.

El delantero británico arrebató la titularidad a CR7 en el choque frente al Brighton, pero sus prestaciones no fueron ni mucho menos las esperadas. El inglés, tras firmar una decepcionante campaña en la 21/22, volvió a generar muchas dudas con su nivel y de ahí que el United esté muy dispuesto a aceptar su marcha este verano, sobre todo tras la entrada en escena de uno de los máximos aspirantes a ganar la Champions League este curso: el PSG.

Contra todo pronóstico, el conjunto galo ha manifestado su interés en el futbolista de 24 años a sabiendas de que no está nada cómodo con su situación actual en el United y de que la parcela ofensiva del PSG tampoco cuenta con un gran número de efectivos. No obstante, hay una segunda lectura muy importante en esta filtración y es que, al parecer, Nasser Al-Khelaïfi y Galtier siguen tenido dudas sobre el nivel de Neymar.

El futbolista brasileño ha perdido su condición de intocable a pesar de que el jeque catarí le ha tenido en muy alta estima desde su fichaje en 2017 y ahora quiere brindarle una competencia muy dura que conlleva un doble filo, si es que finalmente se cierra el acuerdo: por un lado, que el crack brasileño sienta mucha más motivación para sacar lo mejor de él, y, por otro, que vea en Rashford una jugarreta de Al-Khelaïfi por la que el jugador se desmorone estrepitosamente y comience a mostrar una actitud ‘pasota’.

Además, cabe mencionar que CR7 también saldría muy beneficiado de este acuerdo ya que, si Rashford concreta su salida al PSG, se librará del futbolista que le arrebató la titularidad en el primer partido oficial del equipo esta campaña.