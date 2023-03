Contraataque de Al-Khelaïfi, a destrozar el Maradona y Old Trafford: “Mbappé, Neymar; tomad cracks”

El Manchester United se ha metido en una carrera por fichar un nueve a la vez que trata de renovar a Marcus Rashford más allá de 2024, fecha de finalización de su contrato, sin embargo este último asunto lo tiene complicado y el PSG lo sabe. Es más, en el Parque de los Príncipes se trabaja en esa dirección, que podría llegar con oferta este mismo verano pero cuya proyección va encaminada a 2024. Y de la misma forma, Al-Khelaïfi prepara otro compañero de oro para Neymar y Mbappé.

Dos de los mejores

La más que probable salida de Leo Messi de la capital de Francia exige un recambio a su altura, uno que debido al altísimo sueldo del argentino permitirá llegar a cifras mayores en calidad de traspasos. Y sobre ello se asientan dos iniciativas de París, una con vistas a junio de 2023, la otra de cara a 2024. Sí, una es en el Diego Armando Maradona, donde esperan llevarse a Victor Osimhen; la otra en Old Trafford, donde anhelan el sí de Rashford.

Sobre sendos fichajes hay una razón de ser, creen en París que son lo mejor de lo mejor de Europa, con la excepción de Erling Haaland y quizá Harry Kane, incluso por delante de Rafael Leão, jugador del AC Milan, también en la agenda parisina pero que no convence tanto. Y evidentemente lo son, con el jugador nigeriano liderando al equipo napolitano hasta el Scudetto y ya veremos si no hacia la Champions League, y con el inglés siendo el artillero referencial de un United renacido que aspira a llevarse la Europa League.

Neymar y Mbappé

Si la relación entre Mabppé y Neymar no es la más apropiada en estos momentos, qué mejor que fichar a grandes jugadores para subir el nivel y buscar el éxito conjunto. Saben en París que el brasileño no quiere salir y tiene contrato, de modo que han de contentarlo con un buen sustituto de Messi, mientras que con Mbappé hay conocimiento de su hartazgo por la mala situación en Champions y que la única vía para que no se vaya en 2024 es darle un equipo de garantías; con Osimhen y Rashford lo tendrían con creces. Neymar, podría hacer de enganche de un ataque arrasador.