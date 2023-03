¡No puede ser! Leo Messi, cerca de vincular su futuro al de Benzema y Luka Modric: magia desatada

A decir verdad, son muchas las líneas y renglones escritos al respecto del futuro inmediato de Leo Messi, Karim Benzema y Luka Modric pero ninguno cuenta con la confirmación de PSG y Real Madrid, respectivamente, lo que nos deja una posibilidad increíble, que los tres últimos balones de oro se queden sin equipo en junio y por tanto puedan irse al lugar que les plazca por el precio que deseen.

Lógicamente hay destinos que se relamen con la veteranía de los tres y que preparan ofertas tentadoras si se ponen a tiro. No es un secreto que Arabia Saudí está tratando de convencer a Leo Messi de su mudanza a la liga en la que juega CR7 (en este caso iría el argentino al Al-Hilal) sin embargo la vía que más interesa al 10 de la albiceleste fuera de Europa es la americana, en la MLS, donde se está intentando su desembarco por todos los medios.

El 9 y el 10 siguen sin confirmarlo

El Real Madrid no se apresura con Benzema y Modric y si bien se asegura en el Bernabéu que hay total sintonía entre las partes de cara a la próxima campaña, lo cierto es que a efectos prácticos tanto el francés como el croata están libres y pueden negociar con quién deseen. Esto allana el camino a una posible oferta mareante de suelo americano o saudí, lo que podría hacer que se lo pensarán sendos cracks del Real Madrid e incluso, por qué no, que jugarán junto al sudamericano del Parque de los Príncipes. Poco probable, pero no imposible.

No son los únicos, la lista es enorme

Ellos no son los únicos; sin ir más lejos tanto Messi como Modric y Benzema tienen compañeros de alto nombre en la misma situación, como Sergio Ramos o Marco Asensio, Toni Kroos y Dani Ceballos, por citar algunos. Y de esta situación muchos clubs esperan sacar partido en junio, con goleadores de la talla de Marcus Thuram o Roberto Firmino en la misma situación contractual o futbolistas con un gran caché como Evan Ndicka, Youri Tielemans, Milan Skriniar (a falta de confirmación con París), Ilkay Gundogan o Adrien Rabiot siendo agentes libres. Mucha clase gratis.

Messi, Benzema y Modric están en la misma situación y pueden vincular su futuro, que ahora mismo no está por escrito.