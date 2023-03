Antes de Endrick, sin Haaland y con Kane complicado, se abre la vía galáctica para el Real Madrid

El Real Madrid, pese a que la salida de Mariano Díaz es una obviedad y que Karim Benzema está generando dudas, no ha movido ficha, al menos de puertas afuera, sobre la posibilidad de fichar un delantero centro de primer orden mundial. Son muchos, eso sí, lo que suenan, pero ninguno de forma concreta, aunque según hemos podido saber, antes de que Endrcik llegue al club blanco le ofrecen un nueve de oro.

Bayern o Real

Desde Italia, concretamente La Gazzetta dello Sport asegura que Dusan Vlahovic ha sido puesto en el mercado de fichajes veraniego como pieza a vender por una Juventus de Turín acuciada de dinero, resultados y ambiente positivo. Vlahovic, que nunca ha terminado de encajar en la Vecchia Signora, sí parece el tipo de delantero top que podría solucionar la papeleta en ataque, en la faceta goleadora, cuando Benzema falte o incluso como referencia junto al galo.

Curiosamente también se ha relacionado al conjunto del Santiago Bernabéu con un interés en Harry Kane, el otro goleador que está en la órbita del Bayern de Múnich, como Vlahovic, ofrecido al Madrid y también al conjunto bávaro.

Preocupante dinámica en un grande europeo

Lógicamente tanto Madrid como Bayern, los dos conjuntos a los que se ha ofrecido el de Belgrado, miran sus números y su situación con preocupación y recelo. Sobre lo segundo no gustan los informes de insubordinación en su club, donde no está cómodo en el rol que le ha asignado Massimiliano Allegri. Tampoco ayudan en el plano positivo a su hipotético fichaje por Madrid o Bayern sus números, que no convencen. Esta temporada ha jugado 28 partidos, en los que solo ha anotado 11 goles, dando 4 asistencias: poco rédito para dos gigantes con necesidad de fichar a lo mejor de lo mejor.

Otro problema, su precio

Aunque la Juve quiere venderlo y necesite el dinero, a Vlahovic se le asigna desde Transfermarkt un valor de 75 millones, algo menos de lo que pagó la Juve a la Fiorentina por él, que fueron 81,6, una cantidad que ahora mismo no refrendan ni sus líos en Turín ni sus números. Complicado pese a los 70 M que pedirían en Turín por su marcha.