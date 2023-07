CR7 amenaza por un líder de Luis Enrique: respuesta de 70M de Al-Khelaïfi que apunta a Pep Guardiola

En París están en vilo con su propio futuro, en plena crsis por la amenazante salida de Kylian Mbappé, a Nasser Al-Khelaïfi no le paran de crecer los enanos. Y es que, si no era suficiente con los casos Messi y Mbappé, ahora está muy cerca de llegar a su final la etapa de Marco Verratti en el Parque de los Príncipes, ya que según cuenta Fabrizio Romano, el italiano estaría muy cerca de cerrar un acuerdo con el Al-Hilal de Arabia Saudí, donde jugaría contra Cristiano Ronaldo.

Se cierra una etapa y se abre un gran fichaje

Con su más que posible salida, Marco Verratti pondrá fin a una etapa de más de una década en el PSG, donde pese a no poder ganar la Liga de Campeones, se ha convertido en una leyenda del club. Sin embargo, a los 30 años, el transalpino ha vivido una temporada cuesta abajo que podría llevarlo a dejar París.

Verratti es uno de los grandes líderes del vestuario parisino. De modo que perder a una figura como la del transalpino supone todo un revés para Luis Enrique, que contaba con el italiano para ser uno de los pilares de una medular que, sin él, se puede caer a pedazos.

Ante esta situación, Lucho haría bien de pedir el fichaje de un interior de gran calidad que sea capaz aportar tanto como Verratti. En este sentido, el objetivo podría estar en Manchester, concretamente en el lado citizen, donde se encuentra uno de los grandes deseos de Luis Enrique en el mercado de fichajes.

Como ya os contamos en Don Balón, Bernardo Silva lleva varias semanas en la lista de favoritos de un Luis Enrique que está enamorado del luso. Además, el perfil de Silva es ideal para ser uno de los interiores en el 433 que quiere dibujar Luis Enrique. Siendo él, el jugador sobre el que recaerá la responsabilidad de crear el juego en la zona de tres cuartos.

Si bien es cierto que Guardiola no quiere retener a ningún jugador, Bernardo Silva es una pieza fundamental sin la cual no se entienden los éxitos de los mancunianos, de modo que, pese a que no sería retenido, seguro que las negociaciones serán duras y llevarán a un fichaje muy caro.

Así pues, con Marco Verratti tomando la salida de París en dirección a Arabia Saudí, Nasser Al-Khelaïfi ya estará planeando el fichaje de su sucesor.