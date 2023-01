CR7, Busquets, Kanté y ahora a por el de PSG: equipazo del Al Nassr

El Al Nassr pretende montar un equipazo y Cristiano Ronaldo no será la única estrella que intentará fichar en las próximas semanas. Como ya hemos adelantado en Don Balón, además de CR7, el equipo saudí también anda interesado en otras estrellas como N’Golo Kanté, quien aún sigue sin renovar con el Chelsea y es objetivo del Barça, Sergio Busquets, quien también termina contrato en junio de 2023 y Sergio Ramos, del PSG, pero no son sus únicos objetivos.

Precisamente, y tal y como apunta el medio TuttoMercato, el Al Nassr pretende otro de los jugadores que posee Al-Khelaïfi, en este caso, el equipo saudí habría puesto sus ojos en Mauro Icardi. El delantero argentino se marchó del Parque de los Príncipes en calidad de cedido al Galatasary turco en busca de regularidad, oportunidades y minutos que le hiciesen regresar a la albiceleste y poder disputar el Mundial de Qatar, pero, seis meses después, lo cierto es que su situación sigue siendo exactamente la misma.

Solo ha disputado 6 partidos y, eso sí, ha anotado 4 tantos, es decir, lo de siempre, mucha eficacia de cara a portería, pero, no cuenta con la confianza del entrenador debido a si aptitud y actitud. En el conjunto turco el PSG lleva intentando desprende del ex del Inter de Milan dos años. Este curso, con la llegada de Luis Campos a la dirección deportiva le dejaron claro que, o salía, o directamente no jugaría. El conjunto parisino quiere vaciar el vestuario.

Ahora, y tras seis meses en el Galatasaray, Mauro Icardi mantiene casi el mismo rol que en el PSG, el Al Nassr lo sabe y su objetivo es intentar su fichaje este mismo mes de enero y juntarlo con Cristiano Ronaldo, Luiz Gustavo o Aboubakar, lo de Sergio Ramos, Sergio Busquets y Kanté queda para más adelante.

El Al Nassr está siendo el foco de todas las noticias estos últimos, además, y tal y como hemos publicado en este medio, el PSG y el equipo saudí están trabajando en un amistoso que podría volver a juntar a Messi con CR7 el 19 de enero. Quieren el Mundial de 2030, está claro, y se han puesto manos a la obra.