Dembélé y Neymar se lo temían: Luis Enrique pide ya al otro Haaland y al más intocable del Barça

Hasta cierto punto es normal la reacción que apunta The Athletic han iniciado desde París una vez llegó ayer el comunicado personal de Kylian Mbappé por el que anunciaba que no seguirá tras este verano. Incluso los nombres elegidos para devolver rápidamente el golpe a la marcha del 7 de Bondy no sorprenden por ser quien es su técnico, un Luis Enrique que lo ha tenido claro desde el minuto 0. De hecho, hasta cierto punto hasta se alegra de la marcha del internacional con les bleus si consigue en el mercado veraniego sendos argumentos; y esto es algo que Ousmane Dembéle y Neymar Júnior, ambos ex del Barça, se esperaban.

Haaland, Kane y pocos más

La primera reacción de Lucho ha sido buscar un nueve de gran movilidad, eficacia y solvente en la faceta del gol, es decir, lo más parecido en el mercado a Erling Haaland o Harry Kane y lo ha hallado en Nápoles, donde el equipo francés se va a lanzar, confirma Metro, a contratar a Victor Osimhen, el cual parecía que iba a marcharse a Londres, al Chelsea, pero al que la llamada del PSG seduce: la fiabilidad del proyecto galo y la capacidad de este para ganar títulos temporada tras temporada es hoy por hoy muy superior a la blue.

En base a ello, el PSG, del que ya se asegura que liberará con la marcha de Mbappé cerca de 200 millones de euros, puede invertir entre 100 y 120 kilos en fichar al jugador nigeriano, ofensiva que puede empezar con la máxima premura. Decimos más, nos aseguran que el club francés ya se está moviendo en esta dirección y que el jugador está por la labor de marcharse del sur de Italia.

Más difícil pero su carácter y futuro engatusan a Lucho

La otra vía que va a explorar según el citado mass media británico el PSG para suplir a Mbappé es la del fichaje de Gavi, del FC Barcelona. Y decimos que Dembélé y Neymar se lo esperaban porque el PSG ha solido mirar a Barcelona -ellos son el ejemplo- para sumar talento a su plantilla y en el caso de Luis Enrique sabe que Gavi está más a tiro que nunca: se está recuperando de una durísima lesión, tiene (y tendrá) fuerte competencia en su puesto en el Barça y el propio conjunto blaugrana necesita dinero urgentemente para seguir creciendo y fichando. Sobre ello, así como lo de Osimhen esperan en Francia que se resuelva con 100-120 kilos, afirman en suelo galo que el PSG puede llegar hasta los 80 con el canterano culé. En Barcelona de puertas afuera cierran filas con la joya de La Masia pero lo cierto es que la economía no fija en un imposible la venta de Gavi.