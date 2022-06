Destrozo de Neymar al PSG: venganza, 200 kilos y Messi y Mbappé temen

Neymar y su relación tormentosa con el París Saint Germain parece el cuento de nunca acabar. Este verano ha estallado de forma especial su situación con el conjunto parisino tratando a toda costa de desprenderse de un jugador por el que en su día pagó 222 millones de euros en la operación más cara de la historia del fútbol, pero que ahora supone un estorbo a todos los niveles. Tanto, que el PSG lo vendería por cifras irrisorias en comparación con lo que desembolsó al Barça o hasta buscaría una cesión. Pero aquí tiene todavía mucho que decir Neymar y el brasileño no va a poner precisamente facilidades.

La postura del crack hasta hace unos días era la de no moverse de ninguna de las maneras de París porque estaba a gusto y no entendía que ahora quisieran prescindir de él cuando considera que tiene aún mucho que ofrecer en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, viendo que Al-Khelaïfi insistía en verle fuera y que no lo valora lo suficiente, ha pasado a ver con buenos ojos una salida. Pero cuidado, porque aquí es donde se pone serio Neymar y donde no va a perdonar ni un céntimo, donde no va a ceder lo más mínimo, porque es el PSG el que quiere echarle del equipo.

Informa el diario El País que ‘Ney’ va a pedir hasta el último euro de su contrato actual con el París Saint Germain y eso implica que, si acaba rescindiendo su vinculación, va a exigir la impresionante cifra de 200 millones de euros, algo que dejaría tocada la entidad para poder pagar al resto de cracks como Mbappé o Messi, los que corresponderían hasta el último año de lo firmado. Aquí, especialmente su padre que es quien lleva los asuntos de la representación, tiene claro que no va a dar ni un solo paso atrás y que quieren hacer pagar al París Saint Germain hasta las últimas consecuencias por una decisión que consideran injustificada.

Ahora falta por ver si Luis Campos, el director deportivo del club, le encuentra una salida a Neymar o finalmente tienen que comerse sus palabras y sus intenciones y tragar con el brasileño una temporada más. Su sueldo es uno de los grande impedimentos al tratarse de una ficha desorbitada pero hasta el PSG, si se produce una cesión, estaría dispuesto a compartir gastos con el club de destino.