Vinicius, Rodrygo, ahora él: primer bombazo en el Bernabéu ¡para 2025!

El Real Madrid es un gigante que nunca para de evolucionar. Pese a sus recientes éxitos como el triplete de la pasada temporada en la que se llevó Liga, Champions League y Supercopa de España, en la dirección deportiva no se relajan ni un ápice y siguen peinando todo tipo de mercados… no solo para este año, sino para el futuro incluso a medio plazo. Siguen surgiendo jóvenes valores en el fútbol que los blancos no quieren dejar escapar y un lugar muy prolífico para ello es Brasil, sitio donde se encuentra un joven de apenas 15 años llamado Endrick que tiene a media Europa tras él.

El futbolista, que todavía es un niño, está maravillando al mundo entero con sus actuaciones en el Palmeiras y eso está poniendo los dientes largos a algunos equipos como el propio Real Madrid, el PSG, el Chelsea, el Barça o el Manchester City. Demasiados competidores y muy grandes en el mismo saco y peleándose por el mismo jugador. El chaval, sin embargo, está todavía tranquilo y se centra en jugar al fútbol y en divertirse ya que hasta al menos los 18 años no podrá firmar ningún contrato con ningún club europeo debido a la normativa legal. Una vez que sea mayor de edad, los medios apuntan a que existe una cláusula de 60 millones de euros impuesta por el Palmeiras para dejar salir al jugador.

Quien parece tener más interés de todos estos equipos en hacerse con el joven Endrick es el Madrid. Florentino Pérez sabe que esta es la nueva fórmula del éxito, buscar jóvenes talentos que salgan por un precio más barato y aprovecharlos durante muchos años para que den un gran rendimiento deportivo en el club. La aparición de poderíos económicos en el mercado como el PSG o el Manchester City le restan opciones a Madrid o Barça a la hora de contratar y esta parece una opción más viable.

Además, el Real Madrid tiene el claro ejemplo actual de que esta fórmula funciona y de qué manera. Vinicius y Rodrygo emprendieron este camino y ahora son ya jugadores consagrados, jóvenes y con muchos años de fútbol por delante. ‘Vini’ marcó el gol de la final de Champions ante el Liverpool y Rodrygo fue fundamental en las remontadas previas, por lo que la experiencia es inmejorable.