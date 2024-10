Di María, Neymar y Mbappé lo apartaron, Tuchel lo echó y Luis Enrique quiere al nuevo 10 de Francia

Durante las cuatro temporadas que estuvo en el primer equipo del Paris Saint-Germain, este crack luchó por hacerse un hueco, sin embargo, en su última temporada en el Parque de los Príncipes, la 18/19, se topó con la realidad, la de un cuadro francés de enormes estrellas, como Ángel Di María, Neymar Júnior o Kylian Mbappé, y un entrenador, Thomas Tuchel, que no estaba por la labor de quitarlas. Con eso, se marchó y ahora quieren que regrese.

Una estrella total

Previo paso por el RB Leipzig, Christopher Nkunku, que durante este parón por la UEFA Nations League ha aprovechado la ausencia de Mbappé y Griezmann para portar el 10 de les bleus, está entre las más grandes estrellas atacantes de Francia y de la Premier League, motivo por el cual el PSG quiere su regreso, aunque el futbolista no está muy por la labor.

En una charla con Telefoot, comentó: "El PSG sigue siendo un gran club, pero no ha habido ningún acercamiento". O lo que es lo mismo, sus cuatro campañas en París resultaron infructuosas, le hicieron perder parte de su enorme talento y ahora no tiene muchas intenciones de regresar, salvo, claro está, que en París apuestan tan fuertemente por él como para que en Londres acepten esa propuesta; cosa que no parece vaya a suceder.

Acercamiento… pero acuerdo muy complicado

No obstante, el interés de Luis Enrique existe, el jugador le gusta mucho y lo ve como el nuevo Mbappé, ese que era clave en su esquema la temporada pasada.

Con contrato en vigor hasta 2029 y después de haber anotado esta temporada en 11 partidos, 7 goles, parece poco probable que este nuevo capricho francés consiga llegar a buen puerto, más que nada porque el talento que dejó ir no guarda grato recuerdo de la capital de Francia y, además, es parte de la plantilla de uno de los clubes más ricos de Europa.