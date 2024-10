Nico Williams ya se lo confiesa a Lamine Yamal, por eso Arteta y Lucho ríen: 3 motivos para un ‘no’

Parecía que existía un acuerdo tácito, como una suerte de preámbulo de un destino escrito, ese que iba a unir durante la campaña 25/26 y en adelante al FC Barcelona con Nico Williams, pero el extremo del club bilbaíno ha confesado públicamente, y también a Lamine Yamal, su descontento con el Barça por un asunto, el cual, unido a otros dos puntos a considerar, pueden llevarlo a tomar una decisión bien diferente la temporada que viene.

Malestar e incredulidad

Comentaba el jugador rojiblanco y de la Selección Española de Fútbol que le descolocaron los abucheos y silbidos a su persona por parte de la afición del Barça en la visita de esta temporada del Athletic al equipo azulgrana, en el Estadi Olimpic Lluis Companys. “Me sorprendió, no voy a mentir”, advertía en una entrevista con El Mundo. Y aunque, si bien es cierto que “no le di mucha importancia porque cuando vas al campo de un rival es normal que te silben, pero esta vez era personal”, está claro que ese gesto de la hinchada culé no le gustó y no es a lo que está acostumbrado en San Mamés. En dicha charla, también comentaba que “siempre he tenido las cosas muy claras y creo que la gente lo ve. Creo que lo estoy haciendo muy bien y tratando de llevar al Athletic a lo más alto en España y en Europa”, reafirmando su compromiso con el equipo de Ernesto Valverde durante esta campaña. Pero, ¿qué cabe esperar de su futuro? Pues bien, puede haber sorpresas.

No crean que las manifestaciones del aficionado culé han sido un asunto banal para Williams, cosa que sabe el mismo Yamal, su amigo, como tampoco lo son dos asuntos que hacen ya sonreír a Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, el otro gran club, junto al Paris Saint-Germain, donde lo quiere Luis Enrique, con posibilidades de fichar al joven encarador español.

Uno tiene que ver con el malestar del propio Athletic Club con el Barça por inmiscuirse en el futuro de su jugador, una montaña en cuya cima puede haber un deseo, una petición final del club vasco al jugador, que pasa por aceptar su marcha si verdaderamente el futbolista quiere irse, pero siendo al menos esta fuera de LaLiga EA Sports, lo que dejaría sin opciones al Barcelona. Por otro lado, está el factor económico, donde los blaugranas salen perdiendo con respecto a la propuestas londinense y parisina. Y no son asuntos cualquiera estos, ya que uno de los puntos clave que hizo a Nico echarse para atrás con el Barça durante el pasado verano fue la duda que le generaba la viabilidad económica culé, que entre otras cosas no le garantizaba su inscripción durante las primeras jornadas. Además, esta ese otro tema: el salario vestido de gunner o con la elástica del PSG superaría al que lo ofrece el FC Barcelona.