Dolorosa bofetada de Jorge y Leo Messi a Laporta que paraliza al barcelonismo e ilusiona al PSG

El futuro de Leo Messi es uno de los culebrones que más están dando que hablar en la presente temporada ya que ‘La Pulga’ finaliza contrato con el PSG el próximo 30 de junio y, por el momento, Nasser Al-Khelaïfi no ha logrado convencer al astro argentino, quien a sus 35 años cuenta con un pretendiente en Arabia Saudí, el Al-Hilal, que está aumentando las dudas acerca de esto por la oferta económica que sopesa realizar el club.

También viene sonando con firmeza el posible regreso de Messi a la Ciudad Condal para vivir una segunda etapa en el Barça, equipo en el que ha hecho historia y en el que ha escalado al olimpo del fútbol. Sin embargo, Joan Laporta recibió ayer un serio varapalo que rompe por completo las esperanzas del presidente de brindar la mayor de las alegrías al Camp Nou y la cual miraba hace escasas semanas a hacer oficial la vuelta de Messi.

Ayer el Barça recibió al Manchester United en la ida de dieciseisavos de la Europa League y el padre del jugador, Jorge Messi, protagonizó unas declaraciones que dejan por los suelos a Xavi, Alemany y todos los aficionados culés: “No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça, no hay oferta”. Cortas pero muy contundentes, estas palabras ponen de manifiesto que el crack rosarino no accederá a una rebaja salarial desmesurada para facilitar a Laporta cerrar un acuerdo que supondría el gran bombazo el 2022 en el mercado europeo.

En consecuencia, el PSG es el club que ahora tiene un motivo de esperanza mayor ya que, cerrada la opción de regresar al Camp Nou, el único impedimento para que Leo Messi continúe en el Parque de los Príncipes es el Al-Hilal, un problema que podría solucionar Al-Khelaïfi con una contraoferta salarial que diluya de forma vertiginosa las dudas del atacante.

Los 15 goles y 14 asistencias registradas por Messi esta temporada en las filas del conjunto parisino ponen de manifiesto que el jugador sigue teniendo capacidad para rendir al más alto nivel y esto podría acercar su extensión de contrato con el PSG, aunque una nueva debacle europea en la Champions League (caer ante el Bayern de Múnich en octavos de final) podría sentenciar las opciones de retener al argentino.