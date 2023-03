Dura decisión de Messi con su futuro que sacude a Argentina: Pedri, Neymar y Luis Suárez, en vilo

A poco menos de cuatro meses para que el contrato de Leo Messi con el Paris Saint-Germain se cumpla, el futuro del astro argentino sigue sin resolverse y apunta a ser uno de los culebrones del próximo mercado de fichajes veraniego. Con opciones para un posible regreso al FC Barcelona, donde se reencontraría con un Pedri ya mucho más asentado en la plantilla, una posible continuidad en el PSG junto a su gran amigo Neymar Jr o un hipotético reencuentro con Luis Suárez en el Inter de Miami, estas parecen ser las tres alternativas factibles para que La Pulga pueda continuar su trayectoria futbolística la próxima temporada.

Una lista de posibles destinos en la que, según informaron varios medios, también estaba la opción de jugar con Newell’s Old Boys, club argentino en el que Messi empezó a dar sus primeros pasos como futbolista antes de recalar en el FC Barcelona y del cual es hincha. Sin embargo, de acuerdo con el Diario Sport, finalmente la opción de jugar en Argentina ya habría sido descartada por el propio futbolista, de manera que, al menos por el momento, dejaría cerrada la puerta de vestir la camiseta leprosa la próxima temporada.

En cualquier caso, a pesar de que cumplirá 36 años de edad el próximo 24 de junio, resulta evidente que el argentino, recientemente galardonado con el premio The Best, no solo mantiene un nivel futbolístico excepcional, sino que, además, ha mejorado significativamente sus prestaciones, en comparación con la temporada pasada. Sin ir más lejos, La Pulga fue el jugador más decisivo del pasado Mundial de Qatar 2022 y llevó a Argentina a conseguir su tercera estrella, protagonizando un torneo de ensueño con 7 goles y 3 asistencias en 7 partidos. De igual manera, con el Paris Saint-Germain también ha mostrado un gran nivel, donde, hasta la fecha, Leo Messi ya acumula 17 tantos y 16 pases de gol en 28 encuentros.

Unas estadísticas que, como comentamos, no hacen más que evidenciar que el astro argentino todavía tiene cuerda para rato en el máximo nivel europeo, donde el FC Barcelona de Pedri y el Paris Saint-Germain de Neymar se presentarían como dos de las opciones más factibles para que La Pulga pueda continuar su carrera, siempre y cuando no decida dar un paso al lado, comenzando una nueva andadura en una liga más exótica. En tal caso, tras descartar la opción de Newell’s Old Boys, la única alternativa que tendría es el Inter de Miami, donde se podría reencontrar con Luis Suárez.