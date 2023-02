Escándalo en The Best y ridículo de Messi, Dibu y Scaloni: la FIFA, retratada, y el Madrid, iracundo

Figuras de talla mundial en el mundo deporte, de esas de carácter histórico, como Leo Messi o Michael Jordan no necesitan de apoyos en forma de premios, de los que ya unos cuantos decoran sus salones, para reafirmar sus carreras. Lo de Leo Messi y el The Best, nombrándolo como mejor jugador de la temporada, puede entenderse, si se hace un gran esfuerzo, desde la enorme clase del 10 y el poso romántico de la gesta, conjunta, de la Argentina, pero, ¿fue él y han sido sus compañeros los mejores de toda la campaña pasada? No, rotundamente.

La opinión mayoritaria, que atiende a la razón, es esa, lo que desprestigia este galardón y le hace un flaco favor para ediciones futuras. No sería tan polémico si desde el inicio se premiara a los mejores del Mundial en curso (el que toque), en cuyo caso todos los galardonados serían justos (si podemos llegar a tales extremos) vencedores. Pero lo de ayer fue, calificado por muchos aficionados al fútbol en las redes sociales, “ridículo”.

¿Cómo puede ser Dibu Martínez el mejor portero de la temporada y no salir en el propio once de la FIFA? ¿Y Lionel Scaloni el mejor entrenador? ¿Incluso Messi el jugador más notable del año? Una temporada premia la regularidad, la constancia, el día a día, no el arreón mundialista, del que por ejemplo han de salir jugadores como Erling Haaland o futbolistas nacidos en países con escasas opciones de ganar un Mundial, como Polonia y Robert Lewandowski (el nueve del Barça quizá no lo mereciera esta vez, pero sí el Balón de Oro de hace dos temporadas le arrebató Messi de forma un tanto dudosa, otra vez)

Como decimos, partamos de la base de que, para los hinchas al balompié, idolatrar a Messi por sus gestas con una pelota, como lo que ha sido y ha dejado en el fútbol, en ocasiones sigue dejando en el PSG, es merecido, básicamente porque jugando al fútbol es un genio como pocos, para algunos como ninguno (eso ya es bastante subjetivo). Todo eso es parte del relato del fútbol y su historia, pero la gala de los The Best FIFA Football Awards 2022 fue un esperpento en sus fines. ¿Qué pasó con la meritocracia cotidiana? A decir verdad, estos premios ni son justos nunca ni son objetivos, máxime cuando tratan de reducir un deporte de equipo a figuras individuales, pero la gran subjetividad del The Best supera al de otros galardones de este tipo. Solo se entiende desde su enfoque estrictamente mundialista, que es justo de lo que huyen, siendo así que dejan el galardón argentino en mal lugar. Bravo por Argentina y su título, toda una gesta, pero una temporada exige un análisis algo menos simplista y mediático, más riguroso, algo más serio.