Duro golpe para Laporta; la millonada del PSG para llevarse a Nico Williams: una barbaridad

Nico Williams ha ido uno de los nombres más sonados en lo que va del mercado estival de fichajes. El delantero español cumplió su mejor Eurocopa hasta levantar el título y confirmar su buen presente. El talento del atacante y su determinación fueron alicientes suficientes para que el Barcelona lo incluya en sus planes, pues la intención del club catalán es fichar a toda costa a la actual pieza del Athletic Bilbao. Sin embargo, surgió una información que solo complicaría las aspiraciones de la dirigencia comandada por Joao Laporta para quedarse con la joven perla.

A tan solo a sus 22 años, Nico Williams ha logrado lo que pocos logran a su edad, ser indispensable y lo último, estar en el ojo de la noticia. Si bien la institución blaugrana está buscando adquirir los derechos del extremo, un nuevo rival apareció para quitarle el sueño al Barcelona. Se trata nada más que del Paris Saint-Germain, nuevo pretendiente para llegar hasta el entorno de Williams y así convencer al futbolista. Se habla hasta de una cifra duplicada a la que los culés ofrecieron al campeón con la roja.

El medio Catalunya Ràdio fue el responsable en emitir la primicia sobre la nueva víctima de Nico Williams. Según indica, el PSG habría doblado el monto que el Barcelona en primera instancia propuso al internacional con España. Aún no ha habido confirmación al respecto sobre una respuesta de los allegados del atacante, pero en Can Barça tomas sus precauciones ante cualquier circunstancia inesperada.

🔵🔴⚡️ Barcelona’s stance has not changed: total priority to Nico Williams, no other signing will be activated until they get final answer from Nico.



Contacts took place for Dani Olmo but nothing will happen or advance until Nico deal is clarified.



Same for João Cancelo. pic.twitter.com/mXTWmQciGi