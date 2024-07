Una mala para el Barça: el nuevo pretendiente de Nico Williams; y tiene el dinero para ficharlo

El último día de traspasos parece ser el momento en que los clubes no hayan adquirido lo que se propusieron desde el inicio: su máxima prioridad. Aún falta para que culmine, pero ahora cuando las papas queman y la billetera se ensancha. Barcelona conoce bien el mercado y a su vez sus limitaciones financieras, aunque hay posibilidad de que se le presente alguna excepción. Sin embargo, con un nuevo comando técnico con Hansi Flick como referente, el elenco blaugrana tiene en el primer lugar de la lista a Nico Williams, reciente campeón de la Eurocopa con España, no obstante, ocurre un problema.

El delantero que actualmente defiende los colores del Athletic Bilbao y que además se encuentra de vacaciones, confesó en más de una ocasión su simpatía por el Barça. Esta confesión anima a los hinchas culés, pero el interés de último momento del Paris Saint Germain solo provoca más incertidumbre sobre el destino de Nico Williams. El club parisino perdió a su mejor pieza durante muchos años, Kylian Mbappé, que puso rumbo al Real Madrid. Por lo tanto, la opción que baraja el equipo francés para sustituirlo ya tiene nombre y apellido.

La carrera por obtener la compra de Nico Williams ya empezó, por un lado, está el Barcelona que debe ante todo priorizar su estado económico para no cometer algún desliz. Por otro, el Paris Saint Germain, que visiblemente le va mejor en cuanto al tema de fichajes por la economía que el presidente Nasser Al-Khelaifi maneja, ha colocado como prioridad al hermano de Iñaki. Según el diario The Athletic, el PSG ya inició los primeros contactos con el atacante y su entorno.

⚡️



PSG are interested in Athletic Club winger Nico Williams and have already made tentative contact as they explore a possible move@TheAthleticFC https://t.co/1uPvSAuCBH