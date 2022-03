Dybala sacude el plan de Dembélé: "no" a la Premier y elige destino

Una de las grandes noticias de este mes de marzo en la élite futbolística es la confirmación de que Paulo Dybala no renovará su contrato con la Juventus, el cual finaliza el próximo 30 de junio, y buscará una nueva aventura lejos de la Serie A. Eso sí, a colación de esto se ha producido en las últimas horas una novedad que tendrá consecuencias tanto en varios clubs como en otros jugadores de primer nivel: según ha informado 90min, el argentino está dispuesto a rechazar las ofertas que tiene en la Premier League para poner rumbo al PSG.

Esto resulta altamente sorprendente ya que en las últimas semanas tanto Manchester City como Liverpool, amén de que el Tottenham Hotspur también ha dejado caer su deseo de ir a por el jugador sudamericano, se han estado mostrando muy predispuestos a asumir las pretensiones económicas del jugador para acercar posturas con él y el próximo verano asestar uno de los grandes golpes al mercado. No obstante, la entrada del PSG en la negociación, a pesar de que el conjunto francés no se había postulado en los últimos tiempos como un candidato para hacer un hueco en sus filas a Dybala, podría ser determinante, según los reportes de este medio.

Esto no solo supondría un varapalo para los gigantes de la Premier que tanto estaban persiguiendo el sueño con el todavía jugador de la Juve, además de Real Madrid y FC Barcelona (aunque estos en menor grado), sino que su llegada a París tocaría de lleno los planes de Ousmane Dembélé. El futbolista del FC Barcelona tiene en vilo a la afición culé dado que no parece estar dispuesto a renovar su contrato, pero el favoritismo de Dybala por llegar a París podría provocar un cambio de guion en la decisión del francés, ya no tanto porque El Mosquito decida extender su compromiso con la entidad blaugrana, sino porque se vería prácticamente obligado a buscar otra aventura lejos de la Ligue 1.

El PSG es el equipo que parecía tener tomada la delantera por el galo y el negocio parecía contar con muchas papeletas para hacerse oficial el próximo verano. No obstante, la situación de Dybala podría cambiarlo todo próximamente, ya que, según estos informes, el argentino está convencido de sellar un nuevo acuerdo de la mano de Nasser Al-Khelaifi.