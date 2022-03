Sterling y De Bruyne, a cuadros con la decisión de futuro de Guardiola

La temporada del Manchester City ha dado un giro de 180º en el último mes ya que, a pesar de que las sensaciones que viene dejando el equipo le sitúan como uno de los grandes favoritos para ganar la Champions League, ha perdido la ventaja que tenía respecto al Liverpool en la competición doméstica inglesa, algo que ha dejado muy mermada la figura de algunos futbolistas. De sobra ha quedado patente que los skyblues cuentan con una de las plantillas más amplias entre las mejores ligas del continente, pero el rendimiento de varios jugadores no está siendo el esperado y fruto de ello el entrenador catalán está decidido a reestructurar de forma significativa el vestuario durante los meses veraniegos.

Si el puesto de Raheem Sterling, Kevin De Bruyne o Riyad Mahrez no corre ningún peligro dado que los tres futbolistas están brillando de forma sobrenatural y liderando el equipo en cada partido, el futuro de otros como Jack Grealish, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko o incluso Bernardo Silva podría sufrir un viaje radical, pero vamos por partes.

Grealish se ha convertido en una de las grandes decepciones de la temporada, ya no solo en la Premier, sino en Europa dado que el precio desembolsado por el City el verano pasado, 115 millones, para contratar sus servicios no se ha visto, ni de lejos, compensado con el rendimiento del ex del Aston Villa, que solamente ha registrado 4 goles y 4 asistencias con su nuevo club.

El caso del ariete brasileño es más grave todavía ya que, siendo el único ‘9’ puro del City, no ha sabido cumplir con la misión encomendada por Guardiola al comenzar el curso, la de ser el máximo goleador de la plantilla. Es más, lejos de eso, Gabriel Jesus está firmando unas cifras que avalan el deseo del técnico catalán de deshacerse de él: 2 goles en la Premier League.

Por su parte, tanto Zinchenko como Bernardo Silva viven dinámicas muy similares, aunque no por deméritos. La alta competencia que ambos futbolistas están teniendo en sus puestos, especialmente con la presencia de Phil Foden y de João Cancelo, les ha privado de acaparar el protagonismo deseado y de ahí que puedan comenzar a sentirse atraídos por las innumerables ofertas que tienen entre las mejores ligas europeas, especialmente el atacante portugués.

Además, cabe recordar que tanto Erling Haaland como Harry Kane siguen siendo dos sueños mágicos de Guardiola y la llegada de uno de ellos el próximo verano supondría un motivo de peso determinante para que los futbolistas mencionados, sobre todo Gabriel Jesus, Grealish y el propio Bernardo, acepten su salida del club.