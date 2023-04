El Chelsea aparta a Luis Enrique, Mourinho se tira de los pelos y Neymar acepta el bombazo en París

Luis Enrique está siendo uno de los nombres propios del mercado en este 2023. Tras la finalización de su etapa al frente del combinado nacional español, el asturiano se ha postulado como el candidato predilecto de Chelsea y Tottenham Hotspur para levantar los ánimos en cualquiera de estos dos clubs londinenses y poder cumplir con los objetivos marcados por sus respectivos presidentes, Todd Boehly y Daniel Levy.

No obstante, la mañana de hoy ha amanecido con la noticia de que los blues han diluido su interés en Luis Enrique de forma vertiginosa para fijar su mirada -según publica el medio inglés The Telegraph- en Mauricio Pochettino, otro técnico muy aclamado en los banquillos más renombrados y que desde que fue despedido del PSG en 2022 no se ha comprometido con ningún equipo.

Y es en París donde precisamente se ha dado un rocambolesco giro de los acontecimientos con el que Neymar, Mbappé, Verratti y el resto de integrantes de la plantilla que continuarán en el equipo el próximo curso se han entusiasmado enormemente: Luis Enrique se ha convertido en un fiel aspirante a ocupar el puesto que dejará libre Cristophe Galtier al término de la presente campaña.

El técnico francés, después de protagonizar una nueva debacle en Champions, no cuenta con opciones de seguir al frente del PSG y Al-Khelaïfi ha comenzado a mirar español como la competencia directa de José Mourinho. Aunque el portugués actualmente se encuentra comprometido con la AS Roma y, a tenor de los resultados cosechados en el curso actual, la predisposición del conjunto italiano es seguir contando con él, el jeque catarí situó hace unos días al exentrenador del Real Madrid, Chelsea y Oporto como una opción muy convincente para reflotar el proyecto.

Por ello, los dos meses que restan de temporada estarán repletos de análisis y valoraciones en las oficinas del Parque de los Príncipes para conocer el hombre que se pondrá a disposición de estrellas del calibre de Mbappé o Neymar JR con el gran objetivo de conseguir la primera Champions League en la historia de la entidad: el gran elegido será... ¿Mourinho o Luis Enrique?