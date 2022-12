El error de Luis Enrique; solución de Al-Khelaïfi en Atleti o Sevilla

Cuando España cayó estrepitosamente ante Marruecos en el Mundial de Qatar, Luis Enrique, lejos de hacer autocrítica táctica dijo tener únicamente resquemor por ciertas ausencias y en especial por Pablo Sarabia, con el que había sido muy injusto. “Lo he sacado para tirar un penalti y ha generado dos ocasiones. Me he equivocado con Sarabia en todo el Mundial”, dijo. Y el extremo vuelve a ser noticia no por ir con España sin jugar en el PSG, sino precisamente por sus pocos minutos, asunto que interesa, al parecer, al Cholo Simeone y Jorge Sampaoli.

El jugador del Paris Saint-Germain, con solo un par de partidos de titular con su equipo en la Ligue 1, en una situación con Christophe Galtier absolutamente residual pero que se parece mucho a otras ya vividas por el jugador en el gigante francés, busca una salida en el mercado de fichajes invernal, donde cree que puede dejar dinero en caja y, a la vez, sumar más protagonismo del fugaz que disfruta en el club del Parque de los Príncipes.

De modo que resta saber dónde podría encajar el futbolista internacional con la España de Luis Enrique -con Luis de la Fuente lo va a tener mucho más complicado- y en este sentido han surgido las opciones del Atlético de Madrid, que ya se ha desprendido de Matheus Cunha, al Wolverhampton, y lo puede hacer de João Félix, y el Sevilla, que ha rescindido el contrato con Isco Alarcón y se fija en el futbolista madrileño por el gran rendimiento que dio a su paso por Nervión.

El problema en este asunto es que el jugador, que según Le Parisien ha trasladado su desencanto por sus minutos a la entidad parisina, tiene contrato hasta 2024 y el club francés no es que se niegue a traspasarlo, es que busca una operación en la que pueda recuperar la inversión realizada: 18 millones. Esta cifra es algo a lo que el Atlético de Madrid quizá no pueda llegar y que para el Sevilla es un obstáculo casi insalvable. Hay otra vía, la cesión, pero el club francés parece poco dado a conceder en este aspecto en pleno mes de enero. Con todo, su salida podría acelerarse en los próximos días.