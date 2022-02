El jeque le busca salida, Pochettino necesita un nuevo defensa top

Layvin Kurzawa no seguirá siendo jugar del PSG la próxima temporada. El club parisino ya intentó buscarle una salida en este mercado invernal ofreciéndoselo al Lille según apuntan desde el país galo, pero finalmente no consiguieron cerrar la operación antes del 31 de enero para sustituir a Reinildo Mandava tras su salida al Atlético de Madrid.

Tras el intento fallido de traspasar al jugador a otro equipo de la Ligue 1, las opciones de Turquía y Rusia parecen ganar enteros en los planes del lateral. En el pasado quien fuera dueño de la banda izquierda del conjunto de Pochettino sonó como posible incorporación para el FC. Barcelona para que compartiera carril con Jordi Alba, pero finalmente no se llegó a producir el traspaso y se terminó quedando en el Parque de los Príncipes donde la llegada de Nuno Mendes y Juan Bernat le ha dejado sin minutos.

Precisamente el PSG se enfrentó en su último encuentro al Lille y le endosó un 1-5 a los locales con un gol de Mbappé, otro jugador que también podría abandonar Francia rumbo a España el próximo verano. El fútbol da muchas vueltas y la posible destitución de Mauricio Pochettino y la consecuente llegada de un nuevo entrenador podría hacer que la situación del lateral cambiase por completo.

No sería la única salida

No es el único jugador de la actual plantilla parisina que no está muy contento con su papel en el equipo esta temporada. Wijnaldum ya he declarado en más de una ocasión que no se esperaba este rol cuando firmó su contrato con el PSG. El futuro de Sergio Ramos es muy incierto en Francia, las informaciones que llegan son muy contradictorias, pero el deseo del jugador es triunfar en el Parque de los Príncipes, las lesiones marcarán su futuro. Dagba y Diallo también parece que serán traspasados en verano.

El duelo en la portería entre Donnarumma y Keylor Navas que ha traspasado las fronteras del vestuario y del que se ha escrito tanto en la prensa también podría provocar que uno de los dos guardametas dejará de ser jugador del parisino este verano. Por supuestos, Mbbapé sigue sin renovar y ya se habla de un posible acuerdo cerrado con el Real Madrid.