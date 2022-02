Bayern, Milan, PSG y United, todos contra el Barça por el holandés

Continúan las reformas en el conjunto de Allegri. Tras un mercado invernal bastante movido en la ciudad de Turín, los italianos quieren seguir remodelando el equipo de cara al año que viene. Son conscientes de la necesaria renovación de la plantilla y de la mala situación por la que está atravesando el club en lo que a nivel de juego y resultados respecta, y por ello están no paran de producirse entradas y salidas en el vestuario de la Vecchia Signora.

Matthijs De Ligt parece que será otro de los jugadores que tampoco vestirá la camiseta blanquinegra el año que viene. El defensa de 22 años no tiene hueco en la zaga de la Juventus, Bonucci y Chiellini son intocables para el técnico y el internacional holandés estaría buscando una salida en verano para poder disfrutar de más minutos con el objetivo de no caerse en lista de seleccionados para el próximo Mundial.

Uno de los equipos más interesados en contratar al central es el FC. Barcelona. El equipo de Xavi Hernández ansía reforzar su defensa. El club no cuenta con Lenglet y Umtiti a los que se les intentará buscar una salida y Eric García no termina de adaptarse del todo, por lo tanto, el Barça solo tendría dos centrales fijos como son Gerard Piqué y Araújo.

Pero al FC. Barcelona no paran de salirle competidores por el zaguero. El Bayern de Múnich, el Milan y el Manchester United también andan detrás del defensa de la Juventus. El club bávaro necesita un recambio para Süle, el conjunto de Stefano Pioli pierde a Kjaer, el Manchester United no le vale solo con Varane, el cual no está rindiendo al nivel que lo hacía con la camiseta del Real Madrid y el PSG busca un recambio por lo que pueda pasar de aquí a final de temporada con Sergio Ramos.

El conjunto de Xavi Hernández se guarda un as bajo la manga. Los azulgranas cuentan en su plantilla con Frenkie De Jong, amigo y excompañero de equipo en el Ajax de Mathhis De Ligt. Ambos estuvieron a punto de firmar juntos por el conjunto blaugrana, pero finalmente el defensa puso rumbo a Italia. El Barça jugará esta baza para intentar convencer al jugador y volver a juntar en el mismo equipo a los dos internacionales holandeses.