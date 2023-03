El notición de Mbappé que deja sin palabras a Al-Khelaïfi y Florentino: "Es un privilegio"

Rara vez Kylian Mbappé se enfrenta a los micrófonos y el delantero francés de 24 años no deja conclusiones muy importantes sobre su situación actual en el PSG y, sobre todo, acerca de su futuro profesional, el cual tiene en vilo a un Nasser Al-Khelaïfi que, no obstante, con sus últimas palabras tiene motivos para ilusionarse con su estrella. Y es que 90Min se ha encargado de recoger las declaraciones realizadas por el atacante el pasado sábado y en las cuales quiso poner de manifiesto que está muy contento en el Parque de los Príncipes y que le gustaría jugar en el equipo muchos años más.

Cabe recordar que el Real Madrid es la gran amenaza a la que se enfrenta a Al-Khelaïfi para resolver el futuro de Mbappé. Florentino Pérez intentó cerrar su fichaje en el mercado veraniego de 2021 ofreciendo 200 millones por el jugador, una cifra histórica para la entidad blanca que representa a la perfección el gran anhelo del mandatario de situar al galo como la cabeza del nuevo proyecto que se está gestando en el Santiago Bernabéu.

No obstante, el PSG desechó tal propuesta por el mismo objetivo que tiene Al-Khelaïfi y, tras renovar el contrato de Kylian hasta 2024, el próximo paso que pretende dar el jeque catarí es convencer al jugador para que permanezca en París, como mínimo, hasta 2025, una decisión que está presente en el actual contrato del ‘7’ y cuya aceptación atañe únicamente al futbolista.

Cabe destacar que el proyecto del PSG está volviendo a generar muchas y que este mismo miércoles el club podría materializar una nueva debacle en la Champions League si no logra remontar la eliminatoria contra el Bayern de Múnich, motivo que podría disgustar enormemente a Mbappé y que podría comenzar a aumentar sus dudas sobre qué hacer a partir de 2024.

Eso sí, estas últimas palabras del delantero dan muchas esperanzas a un Al-Khelaïfi que, independientemente de cómo transcurra el proyecto francés, cuenta con muchas posibilidades de cerrar el acuerdo más esperado por el multimillonario catarí: “Para mí es un privilegio jugar aquí. Soy de París y estar en el PSG es especial. Llegué cuando era joven y he crecido y madurado mucho,dentro y fuera de la cancha desde entonces. No quiero faltarle el respeto al club, me hubiera ido muy lejos. Estoy aquí y estoy muy feliz... y de momento no pienso en otra cosa que no sea en hacer feliz al PSG", afirmó el crack.

El club ya ratificó la importancia de Mbappé en el proyecto poniendo sobre la mesa unas condiciones salariales que, hasta la llegada de CR7 al Al-Nassr, convirtieron al galo en el futbolista mejor pagado del mundo, y el factor económico podría ser de elemental para asestar un nuevo golpe a Florentino, quien es consciente de que el Real Madrid no está en disposición de competir con esas cifras.