El PSG lo regala: apestado en París, sigue los pasos de Di María

Está desesperado el Paris Saint Germain por quitarse de encima a jugadores con los que no va a contar en absoluto durante esta temporada y que van a suponer un estorbo para el equipo. Todavía son muchos a los que Nasser Al-Khelaïfi quiere darles un cambio de aires pero especialmente sangrante es el caso de Mauro Icardi, al que ya no quieren ver ni en pintura. En el PSG, como bien es sabido, están servidos más que de sobra en cuanto a delanteros se refiere y el tridente Neymar, Mbappé y Messi es algo intocable, por lo que hay atacantes que no van a tener la oportunidad de disputar apenas minutos a lo largo del año como es el caso del ex del Inter de Milan.

Tanto quieren quitarse de encima en París a Mauro Icardi que, tal y como informa la Cadena Cope, se han ofrecido desde el propio club a ‘regalar’ a este futbolista a cualquier equipo que tenga intenciones de hacerse con sus servicios. El argentino tiene contrato por dos temporadas más, hasta el año 2024, en el Parque de los Príncipes, pero su elevada ficha y su nula presencia en un terreno de juego lo han convertido en un negocio ruinoso para el club que preside Al-Khelaïfi, por lo que dejarán salir al delantero totalmente gratis, sin ninguna contraprestación en forma de traspaso, al club que esté dispuesto a asumir su ficha. Sería, por lo tanto, otro argentino más que seguiría los pasos de salir gratis del PSG al igual que ya hizo Di María.

Icardi cuenta con un salario cercano a los 7 millones de euros esta temporada, mientras que el próximo curso debería cobrar todavía un poco más, 8 millones, una cifra que el PSG no está dispuesto a asumir para un jugador cuyo protagonismo va a ser prácticamente nulo. Por eso, está buscando en estas últimas horas del mercado de fichajes al mejor postor, ese que acepte quedarse con la ficha del argentino para dejarlo salir gratis.

No son muchos los clubes, eso sí, que pueden asumir una ficha tan alta y menos de manera tan precipitada, por lo que el PSG también podría encontrar otras fórmulas como la de compartir los gastos o tratar de que el jugador se rebaje el salario, algo que no parece muy probable. En cualquier caso, lo único que parece claro es que Mauro Icardi no va a triunfar en París.