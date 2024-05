Florentino negocia con Mbappé y la respuesta del jeque en el mercado es contundente: nuevo ‘7’

La gran noticia futbolística de esta semana es que Florentino Pérez se ha reunido con Kylian Mbappé en París para negociar los últimos detalles que vinculará al jugador francés con el Real Madrid a partir de la próxima campaña.

Es por ello que Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, está considerando seriamente el fichaje del extremo italiano Federico Chiesa como reemplazo del '7'.

Kylian Mbappé ya anunció su salida del PSG y el reciente acercamiento con Florentino es indicativo de que su futuro está en el Santiago Bernabéu. Ante la pérdida de su estrella, el jeque catarí ha comenzado a planificar un futuro sin él. Y, por ello, Federico Chiesa, actualmente en la Juventus, ha emergido como un candidato principal para llenar el vacío que dejará Mbappé.

El extremo de 26 años ha demostrado ser uno de los extremos más dinámicos y talentosos del fútbol europeo, aunque es cierto que las lesiones han frenado su progresión de manera significativa. Con una combinación de velocidad, habilidad técnica y capacidad para marcar goles, el genovés ha sido una pieza clave para la Juventus y la selección nacional de su país. Su actuación en la Eurocopa 2020, donde ayudó a Italia a ganar el título, consolidó su reputación como uno de los mejores jugadores de su generación.

El PSG ve en Chiesa un jugador que no solo puede contribuir en términos de rendimiento, sino también en términos de versatilidad y adaptación al estilo de juego del equipo. Su capacidad para jugar en ambas bandas y su inteligencia táctica lo convierten en una opción ideal para reforzar el proyecto a pesar de que Luis Enrique ya dispone de otros extremos como Dembélé, Barcola, Asensio o Kolo Muani.

Las negociaciones entre el PSG y la Juventus no serán sencillas. El club bianconero valora altamente a Chiesa y no está dispuesto a dejarlo ir sin una compensación significativa. Sin embargo, el respaldo financiero del PSG podría facilitar un acuerdo, sobr etodo porque, Al-Khelaïfi está dispuesto a invertir fuertemente para asegurar que el club no pierda calidad en su plantilla o, en su defecto, la despedida del '7' sea lo menos alarmante posible.