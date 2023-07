Florentino no aguanta más: Al-Khelaïfi cede con Mbappé y el PSG lo vuelve a hacer ¡No puede ser!

El culebrón de Kylian Mbappé continúa y el Real Madrid se ha despertado con una noticia que Florentino Pérez esperaba y lamenta, pero que aun así le sorprende. Y es que el PSG y Nasser Al-Khelaïfi, que habían intentado mostrar mano dura con el jugador francés, ahora reculan y empiezan a configurar nuevas fórmulas millonarias para convencer al crack en pleno mercado de fichajes y su entorno de que se vincule a largo plazo con el club. Y eso escama en Chamartín.

Está claro que la decepción será absoluta en el mandatario merengue y el club madrileño si el jugador cede; en tal caso, Mbappé demostrará no solo que su órdago al club francés era mero artificio, sino que su estrategia respondía únicamente al valor del dinero y la potestad de adquirir un contrato único en Europa, que por otro lado ya tiene si nos ceñimos a su valor y la clausula de fidelidad, que lo convierten en el jugador mejor pagado de Europa.

Dicen algunas informaciones que la posición actual del club francés es conseguir sumarle más ceros a la cuenta del 10 de les bleus para lograr su firma por más años, y aunque el jugador sigue en sus trece de no firmar nada más allá de 2024, la tentación ya existe. Y prolifera. Por tanto, la posición blanca es de suma expectación, ya que solo una negativa a ofertas que el Madrid -ni el Liverpool, ni el City- no podrá jamás igualar les demostrará a los directivos del club de Chamartín la firmeza en la intención de liberarse que ha promulgado el jugador.

El PSG pierde, pero no sabe hacerlo

Dicho de otra forma, el ultimátum del PSG y del máximo gestor del club, puesto por el emir de Qatar, Al-Khelaïfi, ha fracaso, su estrategia ha chocado con el imperturbable capitán de Francia y ahora en el campeón de la Ligue 1 reculan a marchas forzadas, buscando métodos, todos ellos millonarios, para convencer una vez más a Mbappé de que su sitio debe ser París. Y no lo duden, la presión sobre el jugador ya es enorme, tanto por parte del club como de la opinión pública francesa e incluso de las autoridades galas; o lo que es lo mismo, la historia se repite y Florentino no aguantará más una nueva deriva en favor del equipo francés. Su posición, también la del Real Madrid, es clara: o desea renunciar al oro de París o no jugará nunca en el Real Madrid.