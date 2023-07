Klopp y Haaland se lo certifican a Ancelotti: el tema de Bellingham que dará la vuelta al mundo

Quizá la suerte, o mala fortuna, que hayan tenido el Real Madrid y Jude Bellingham cuando este confirmó su marcha al club español procedente del Borussia Dortmund haya sido que justo coincidió su firma con la explosión del revuelo por Kylian Mbappé, pero no se engañen, el club blanco ha ganado una carrera por un jugador diferencial que puede marcar una época. Al contrario de su paso al frente silencioso pese a esos 103 millones de euros, los merengues se han hecho con un jugador sensacional, bien lo saben dos que ansiaron ficharlo, un tal Jürgen Klopp y otro ilustre y excompañero suyo en el Dortmund llamado Erling Haaland.

Debutará el inglés ante el Milan este próximo lunes, día 24 (4.00, hora española), y si bien aún será pronto para sacar conclusiones, muy probablemente pueda esbozarse ya entre el aficionado de Real Madrid la clase de jugador que ha fichado el equipo de Chamartín. Hablamos de un futbolista que con 16 años consiguió abrirse hueco en el fútbol profesional inglés, en el Birmingham, de donde es oriundo, terminando por ser titular indiscutible esa misma temporada. Al poco, ese mismo verano, fichó por el Dortmund, en 2020, donde coincidió con el gigante noruego, hoy en el City.

Allí, en el gigante de la Bundesliga, fue determinante desde el principio, siendo elegido mejor jugador de la liga alemana en 2023 (la campaña pasada) con solo 20 años. Unido a ello, es ya el 10 al uso de la selección inglesa, posiblemente, nombre por nombre, una de las tres mejores selecciones del planeta, si no la mejor. Con sus 186 centímetros de estatura, el británico es un futbolista total, adelantado a su tiempo, cuya máxima expresión radica en eso: su participación en todos los registros del juego. Eso fascinó a Klopp y Haaland, quienes reconocen a Carlo Ancelotti el jugadorazo que se ha llevado.

¿Cómo juega?

Si hay algo que caracteriza a Bellingham es que juega de todo y para todos, esa es su principal cualidad. Es un virtuoso en el uno contra uno, donde supera líneas con facilidad en su conjunción natural entre una habilidad exquisita y un físico, potencia incluida, que le permite excesos continuos. Bueno en el pase en corto y largo, con gran visión de juego, el futbolista inglés es un llegador nato y eso no le impide desplegar cualidades en el repliegue; siendo así, por tanto, que es capaz de aparecer sumando efectivos en la búsqueda del gol y, al poco, anexarse junto a la línea defensiva, donde es tan buen defensor como recuperador de balones. En Bellingham el Madrid consigue un pulmón de un talento excelso con el balón, amén de envergadura para su sala de máquinas. Si hay un futbolista 3.0 en el mundo ahora mismo, no lo duden, ese es Bellingham. No nos cabe duda, una vez se haga con la dimensión del club blanco y su estilo de juego, Bellingham será imparable, un dominador.