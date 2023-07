El mercado enloquece: Harry Kane, a tiro y hay 4 gangas que dejan mudo a Hazard ¿El Madrid detrás?

Para hacer hueco a los grandes fichajes de los que se está hablando en el mercado de los conjuntos punteros en Europa, antes debe haber ventas y a fe que el Chelsea está cumpliendo a rajatabla este precepto con una limpieza de época que ha dejado tanto hueco como dinero en sus arcas. La reconstrucción de Mauricio Pochettino, aunque no ha acabado, ya que Caicedo debe ser el siguiente, está en camino. Pero ojo porque la Premier no solo compra y al hilo de ello no solo Harry Kane se pone a tiro, precisamente en Stamford Bridge ponen 4 gangas más a la venta.

Quién se lo iba decir a uno de los mejores jugadores de la historia del Chelsea, un Eden Hazard que, si bien fracasó en el Real Madrid, sigue en la memoria de los aficionados blues. Pues bien, un socio suyo en la selección belga es uno de estos cuatro jugadores que ha apartado Pochettino y a los que se les busca equipo. Evidentemente hablamos de Romelu Lukaku, con el que no se ha llegado a un acuerdo con el Inter de Milan, que lo pretendía.

Hazard fue la gran venta del Chelsea; Lukaku la gran compra, y ambos han dado un paso en falso en los últimos tiempos. Y los dos buscan equipo. Curiosamente se apunta a que el gigante de los diablos rojos belgas puede ser la sorpresa de urgencia de un Madrid sin 9. Poco probable. Ahora bien, Pochettino confirmó que no aceptan la propuesta del Inter, pero que escuchan ofertas por el 9, con el que no cuenta.

Junto a él, tampoco han viajado con el equipo blue ni Pierre-Emerick Aubameyang, ni Hakim Ziyech, ni Callum Hudson-Odoi. Lo del gabonés apunta seriamente a Francia, al Marsella, como os contábamos ayer, pero no hay nada hecho. Ziyech mira posibilidades en Arabia y Hudson-Odoi carece de ofertas en firma. La limpia sigue en medio de estos y otros rumores, entre ellos el que sitúa al Bayern muy cerca de Harry Kane. Al hilo, no solo al Madrid, al conjunto bávaro también le colocan como alternativa si fracasa lo de Kane (con el Madrid el caso es con Mbappé) a Lukaku. Veremos.