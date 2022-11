Florentino no cayó en la trampa: Mbappé no triunfará en el Bernabéu

Cada vez queda menos para que comience el Mundial de Qatar y los privilegiados que asistirán a esta gran cita ya ultiman los preparativos para emprender un viaje que les podrían llevar a lo más alto en el mundo del fútbol. Muchos han sido los jugadores que durante esta semana ha concedido entrevistas en diversos medios de comunicación y uno de ellos ha sido Kylian Mbappé, quien ha hablado para la revista World Cup y ha dejado muy claro cuáles son sus planes de futuro: triunfar con el PSG, no con el Real Madrid.

En esa entrevista, Kylian Mbappé repasa toda la actualidad del Mundial de Qatar, las aspiraciones de Francia de cara al evento, y también detalla como fue su proceso de toma de decisión a la hora de aceptar la oferta del PSG y rechazar al Real Madrid. Comenta que una de las personas que más influyeron fue el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, y que no se arrepiente de haber dado el sí quiero al conjunto parisino.

También señala que todos los rumores que salieron en la prensa durante del mes de octubre acerca de una posible salida en el mes de enero del Parque de los Príncipes eran solo eso, rumores, porque él en ningún momento tuvo la intención de dejar Paris en el mercado invernal y no se encuentra descontento dentro del conjunto parisino pese a no jugar en su posición natural y que Al-Khelaïfi y Luis Campos no haya cumplido las promesas que le hicieron en verano cuando renovó hasta 2025.

Su única intención a día de hoy es llegar lo más lejos posible con Francia en el Mundial de Qatar y, a la vuelta, triunfar con el PSG. Quiere ganar todos los títulos posibles con el conjunto parisino al lado de Lionel Messi y Neymar. La Champions League es su gran espinita clava, más aún después del año pasado, donde cayó de forma inesperada ante el Real Madrid de las remontadas.

Florentino Pérez no cayó en la trampa

Por lo tanto, todo lo que ocurrió en el mes de octubre, en el que supuestamente, y tal y como publicaban los medios franceses, era falso, solo rumores. Él nunca pidió salir en enero y está completamente centrado entriunfar con el PSG. Florentino Pérez no cayó en la trampa. Cuando salieron a la luz todas estas informaciones, lo lógico hubiese sido que el Real Madrid realizase algún movimiento o emitiese alguna declaración, pero no fue así, se mantuvo constantemente en silencio. Acababa de renovar con el equipo parisino y que pidiese salir tan solo unos meses después era difícil de creer.

Florentino Pérez no picó el anzuelo de estos rumores y ahora Kylian Mbappé solo está centrado en Francia y el PSG. ¿acabará saliendo del Parque de los Príncipes en 2025? En tres años, veremos.