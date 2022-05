Florentino no perdona: un madridista aliado de Mbappé, Neymar apartado

El Real Madrid todavía está tratando de asimilar el duro golpe que supone que Kylian Mbappé le haya dicho “no” y haya preferido quedarse jugando en el París Saint Germain. Los blancos estaban convencidos de que esta vez sí el delantero decidiría cambiar de aires y tenían todo preparado para recibirle con una gran fiesta, pero la decisión del crack francés ha sido un jarro de agua fría. Además, duele especialmente en el Santiago Bernabéu que había un ex jugador madridista que sabía la decisión antes que nadie, y ese era Achraf Hakimi.

Tal y como desveló anoche Mauricio Pochettino, el todavía entrenador del PSG, en una entrevista mantenida con la Cadena Cope, el hispano marroquí, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, fue el primero de todo el vestuario en enterarse de la noticia de que Mbappé no se iba a mover de París: “Todo el vestuario del PSG se enteró de la decisión de Mbappé media hora antes. Solo Achraf Hakimi lo sabía”, reconoció el preparador argentino, cuyo futuro está no obstante pendiendo de un hilo ya que parece que no seguirá al mando del campeón de la Ligue1 la temporada que viene.

Él mismo, Pochettino, también se enteró a la vez que el resto de compañeros: “Oficialmente me entero de la renovación de Mbappé media hora antes. Aún estando cerca de él no sabíamos cuál era su decisión final, a mí me lo dice el presidente”, alega Mauricio. “Obviamente para el Real Madrid es una decepción no haber fichado a Kylian”, reconoció.

Y es que Achraf Hakimi es uno de los mejores amigos que tiene Kylian Mbappé en la plantilla del París Saint Germain. Recientemente se formó mucho revuelo con un viaje relámpago del francés a Madrid, donde estuvo acompañado precisamente por el lateral derecho, demostrando así la cercanía que tienen entre ambos. Hablan castellano a la perfección y se entienden muy bien, aunque llama la atención que ni Messi ni Neymar lo supieran. Achraf Hakimi se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y es un producto de La Fábrica, por lo que seguro que en el Santiago Bernabéu escuece un poco más aún que el desenlace del culebrón Mbappé se haya producido de esta manera.