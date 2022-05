Laporta duro con Gavi: ataque al canterano y el City lo ve cerca

Joan Laporta ha dado una entrevista al diario L’Esportiú en el que ha tratado los temas de actualidad del FC. Barcelona y ha repasado la larga y tediosa temporada que le ha tocado vivir al conjunto azulgrana. Dejando los resultados obtenidos tanto en la Champions League, como en la Europa League y el resto de competiciones a un lado, el presidente del Barça ha dejado claro que la recta final del club ha sido decepcionante:” Nos encontramos con un último tramo desastroso. Estoy decepcionado con la actitud del equipo”, señalaba el presidente.

Además de ello, Joan Laporta fue cuestionado sobre varios temas de actualidad del FC. Barcelona, entre los que se encuentran Robert Lewandowski, Dembélé y Gavi. Sobre la situación del polaco ha querido dejar claro lo siguiente:” Tiene un año más de contrato con el Bayern y esa es la situación. Y ya está, no puedo decir más. Dejemos que todo el mundo trabaje. Es un jugador de mucha calidad, que nos gusta mucho también, pero tiene contrato”. Jarro de agua fría para el aficionado culé que está deseando que este verano se fiche a una estrella, que podría llegar, pero que seguramente sea más tarde que pronto.

En lo referente al ‘Mosquito’, Joan Laporta ha señalado que:” Ellos tienen nuestra propuesta y una fecha para pronunciarse, porque no hay mayor margen”. Ha dejado la pelota en el tejado del francés y ahora es él quien tiene que decidir, si corazón o dinero. La mejor propuesta encima de la mesa es la del PSG y Kylian Mbappé ha pedido su fichaje, según los diarios franceses. Veremos que sucede finalmente con el ex del Borussia Dortmund, pero el tema más candente es el de Gavi.

Joan Laporta lleva trabajando en su renovación casi toda la temporada, ven en Gavi un hombre de presente y de futuro para el FC. Barcelona, con mucha calidad, y lo quieren atar cuanto antes, ya que, su contrato termina en 2023, pero no consiguen enviar una propuesta que termine de convencer al jugador, o mejor dicho, a su representante Iván de la Peña:” no lo entendemos. Gavi es un jugador que nos gusta a todos. Tiene 17 años, un presente y un futuro magnífico en el Barça. No entendemos que su representante esté jugando y comparando. Pienso que la propuesta del club, dentro de nuestros niveles salariales, es más que aceptable”.

“No saldremos de estos niveles salariales, porque no quiero que el Barça siga en la línea que seguían los que nos precedieron y que han llevado al Barça a la ruina”, concreta el presidente. Una situación difícil de gestionar y que preocupa al barcelonismo y más teniendo en cuenta quien anda detrás del jugador, el Manchester City de Pep Guardiola, quien, a raíz de estas últimas declaraciones, se frotan las manos a la espera de la decisión que tome el canterano, aconsejado por su representante. Veremos que sucede.